На саміті більше уваги приділили клімату та бідності

Саміт "Великої двадцятки", що відбувся в Бразилії, для України завершився нічим. Як і минулого року країни лише один раз згадали про війну на Європейському континенті, а про те, хто в ній є агресором і зовсім вирішили замовчати.

Про це йдеться у матеріалі ВВС. Зазначається, що країни все ж таки прийняли спільну заяву, а якій закликали до "всеосяжного, справедливого та міцного миру" в Україні.

Однак на 22 сторінках документа Україна згадується лише один раз, а Росія — жодного разу. Країни G20 засудили агресію з метою захоплення територій, проте не стали говорити, хто її причина.

"Росія досягає успіхів на полі бою, Україна відходить на другий план, а світові лідери втрачають терпіння", — розповів журналіст видання Джеймс Ландейл.

На відміну від попереднього року, підсумкова заява не містить засудження ядерних погроз Росії, також зникли вимоги щодо припинення атак на об’єкти продовольчої та енергетичної інфраструктури.

Західні учасники зустрічі висловили невдоволення через надто м’які формулювання, проте зазначили, що були змушені піти на цей крок у побоювання, що заява взагалі не буде прийнята.

"Формулювання недостатньо сильні… у них немає нічого про останні атаки. Але ніхто не хотів заходити надто далеко, інакше почалася б бійка і жодної заяви не було б", — сказав виданню Financial Times один із європейських дипломатів.

До речі, Росію на саміті представляв Міністр закордонних справ Сергій Лавров, оскільки Бразилія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і зобов’язана заарештувати Володимира Путіна.

У ЗМІ також повідомляли, що президент України Володимир Зеленський наполегливо просив президента Бразилії запросити його на саміт, проте той відмовив, оскільки це нібито відверне увагу учасників саміту від проблем клімату та бідності.

Такий непоказний результат можна пояснити тим, що Росія є членом G20, як і її союзники по БРІКС на кшталт Китаю, Індії та Південної Африки.

Як повідомлялося раніше, 19 листопада виконується рівно 1000 днів із початку російського повномасштабного вторгнення. Зеленський цього дня виступив у Верховній Раді та представив свій План стійкості із десяти пунктів. У ньому описані плани на 2025 рік та бачення подальшого вектора розвитку України.