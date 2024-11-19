Велика Британія надасть Україні необхідну для перемоги зброю: що відомо

Україна повинна отримати все необхідне у потрібній кількості

Британія готова надати Україні необхідну зброю для перемоги над росіянами. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час саміту G20 у Бразилії.

Проте Стармер відмовився розкривати конкретні деталі щодо типів озброєння. Про це повідомляє видання The Guardian.

Британський прем'єр наголосив, що його позиція незмінна – Україна повинна отримати все необхідне у потрібній кількості. "Путін не має здобути перемогу в цій війні", – підкреслив політик.

На запитання журналістів щодо можливості постачання ракет Storm Shadow для ураження цілей на території РФ, Стармер зазначив, що не коментуватиме "оперативні питання".

Британський очільник також додав, що протягом останніх тижнів неодноразово наголошував на необхідності забезпечення України всім потрібним озброєнням. За його словами, зміцнення обороноздатності України є критично важливим не лише для самої держави, але й для всього демократичного світу.

Довідка. Storm Shadow — високоточна крилата ракета повітряного базування. Оснащена системою навігації з тепловізійною головкою самонаведення для ураження рухомих цілей. Має тандемну бойову частину масою 450 кг для знищення укріплених об'єктів. Дальність польоту експортних версій — до 300 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Україна не має аналогів Storm Shadow. Експерт розповів, у чому складність.