Коли слова стануть діями? Українці відреагували на презентацію Плану стійкості Зеленського

Відомі українці відреагували на План стійкості Зеленського

Президент України Володимир Зеленський представив у вівторок, 19 листопада, План стійкості, який складається із 10 пунктів. Він уже викликав активне обговорення в українському сегменті інтернету та соціальних мереж.

"Телеграф" зібрав коментарі відомих українських блогерів, політиків та журналістів. В основному, коментарі мають критичний характер.

Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко розкритикувала Зеленського за заяву про війну. У своєму виступі президент сказав, що війна з Росією триває з 2022 року, тоді як насправді агресія розпочалася ще 2014 року.

"Тисячі героїв віддали своє життя у 2014-2019 роках, зберегли державність і уможливили президентство Зеленського. Війна тривала у 2019–2021 роках. І не згадати це – це переписування історії, зневага до загиблих та їхніх родин. Це не про єдність". — написала Геращенко.

Її колега з парламенту та фракції Олексій Гончаренко також критично прокоментував план Зеленського.

"Що стосується розуміння ситуації: ми в такій ситуації, в яку в нас загнав Володимир Зеленський через відсутність планів. Ми нічого не вирішуємо. Ми зараз повністю в руках майбутньої адміністрації Трампа. Без допомоги США і без дозволів США ми не можемо нічого зробити", — написав Гончаренко.

Ще один нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що "пафосні презентації не наблизять перемогу у війні".

"Коли красиві слова та плани нарешті стануть діями?", — написав він у Facebook.

Колишній народний депутат Борислав Береза розкритикував Зеленського за гучні заяви.

"Навіть наші партнери вже звернули увагу, що президент замість об'єднання суспільства, замість концентрації на обороні України, замість вирішення проблем з мобілізацією та СЗЧ, замість боротьби з корупцією та замість всього іншого, що сьогодні є першочерговим, він генерує плани та роздає гучні заяви", — написав Береза у Facebook.

Журналіст Богдан Буткевич переконаний, що презентація нового плану Зеленського означає початок підготовки до виборів. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко радить почекати до грудня, але водночас також назвав окремі пункти "плану стійкості" "водою".

Колишній народний депутат України Віталій Купрій також розкритикував План стійкості Зеленського. Він заявив, що насправді цей план означає "корупцію, бідність, брехню, узурпацію, виборче правосуддя, кумівство, бізнес на крові, порушення прав людини".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський розкрив деталі про ще один із пунктів Плану стійкості. У ньому йдеться про політику щодо героїв.