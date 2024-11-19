"Сигнал, що Захід хоче...": після удару ATACMS по РФ Лавров виступив із погрозами

Глава МЗС нагадав країнам Заходу про нову ядерну доктрину РФ

У вівторок, 19 листопада, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав удари ЗСУ по Брянській області американськими ракетами ATACMS сигналом до того, що Захід хоче ескалації у війні.

Про це він заявив на пресконференції в Ріо-де-Жанейро, де проходить саміт G20, повідомляє радіо "Маяк". Водночас він не володіє точною інформацією, чи отримав Київ уже від Білого дому дозвіл на удари далекобійними ракетами по території РФ.

"Я не можу підтвердити, всі пишуть як про справу вирішену. Навіть Боррель сказав, що це офіційно, а європейці обговорювали, але вирішили, що кожен сам вирішуватиме, чи дозволятиме використовувати свої далекобійні озброєння українцям", — сказав глава російського зовнішньополітичного відомства.

Він також заявив, що вночі 18 листопада ракети ATACMS "неодноразово" використовувалися для ударів по Брянській області.

"Це, звичайно, сигнал про те, що вони хочуть ескалацію. Без американців використовувати ці високотехнологічні ракети, Путін про це багато разів говорив, неможливо. І він попереджав про те, як змінюватиметься наша позиція, якщо цю далекобійність, яку вони зараз обговорюють, до 300 кілометрів, буде схвалено. А по суті це не схвалення, щоб Україна використала далекобійні ракети, це оголошення, що ми тепер битимемо до 300 кілометрів", — пояснив Лавров.

Він також порекомендував західним політикам ознайомитися з оновленою ядерною доктриною Росії. Відповідаючи на запитання, чи Москва розглядає ядерну відповідь на удар по Брянській області, глава МЗС РФ сказав, що російська влада "переконана, що ядерна зброя насамперед покликана запобігти будь-якій ядерній війні".

Також міністр заявив, що відмова канцлера Німеччини Олафа Шольца від постачання Києву далекобійних ракет Taurus говорить про його відповідальну позицію.

Він додав, що "українізація порядку денного Заходу не вдалася". За словами головного кремлівського дипломата, ніхто з "країн світової більшості" не підтримав таких спроб.

"Росія згодна з пунктом декларації саміту щодо України, який містить заклик до чесного миру", – заявив Лавров.

Крім того, він пояснив свій потиск рук з Макроном, який обговорюють у ЗМІ: "Це абсолютно нормально для зустрічі знайомих людей у публічному місці".

Резюмуючи результати саміту, дипломат заявив, що вони дуже позитивні, і Росії вдалося досягти "вагомих домовленостей".

Нагадаємо, чи сьогодні існує загроза російського ядерного удару, у коментарі "Телеграфу" розповів український політолог Олексій Голобуцький. На думку експерта, насамперед нова російська доктрина спрямована на країни Заходу — Україну цим уже не залякаєш.