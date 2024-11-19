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Зеленський представив "План стійкості" у Раді: які десять пунктів він містить

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 19 листопада 2024, 12:46

Повністю План стійкості буде представлений з усіма додатками у грудні цього року

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, представив Верховній Раді "План стійкості". Він, по суті, є доктриною, яка має провести Україну від війни до миру.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі виділив головні тези. Згідно з ними, Зеленський сказав, що вирішальні моменти будуть наступного року.

Основні тези

  • "Вирішальні моменти будуть наступного року";
  • "На цьому етапі війни вирішується хто дотисне";
  • "Поки весь Світ чекає на диво від Трампа, дай Боже, ми з вами повинні орати";
  • "Самостійно Україна визначатиме як жити зараз і як жити далі";
  • "Ми не торгуємо безпекою чи суверенітетом. Ми не відмовимося від прав на всю свою територію";
  • "Можливо Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх цілей".

Загалом план Зеленського складається з десяти пунктів і виглядає так:

  1. Єдність;
  2. Фронт;
  3. Зброя;
  4. Гроші;
  5. Енергетика;
  6. Безпека;
  7. Громади;
  8. Людський капітал;
  9. Культурний суверенітет;
  10. Політика героїв.

Залізняк коротко пройшовся по всіх пунктах Плану:

  • Єдність. Вибори – відкинув чутки про вибори.

"Конституція та закони не дозволяють проводити вибори у воєнний час. Ніхто у світі цього не вимагає. Україна спочатку потребує справедливого світу, а потім українці проведуть справедливі вибори!".

  • Фронт. Зміна підходів до управління в армії. Повинен бути створений Військовий омбудсмен.
  • Зброя. Дрони компенсують відсутність артилерії в армії.
  • Гроші. "Тут якась повна фігня. Буде додаток до плану Стійкості. Типу затвердять це з бізнесом", — написав Желєзняк.
  • Енергетика. "Нічого конкретного. Сказав, що багато захистили, але це закритий додаток".
  • Безпека. "Дуже багато води. Модернізація стандартів укриттів Мають бути рамки металошукачів на вході до всіх шкіл та інших держбудівель. Зміцнення державного кордону", — прокоментував пункт плану нардеп.
  • Громади. "Тож нічого конкретного. Щось про податкові умови для прифронтових територій".
  • Людський капітал. Повинен бути Національний стандарт безбар’єрності. Потрібно перезапуск дипломатичної служби.
  • Культура. Сприяння створенню кафедри україністики в іноземних університетах.
  • Політика Героїв. Залучення ветеранів на державну службу. Створення в 2025 році в кожному товаристві. .

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі написав, що послухати новий План Зеленського приходили головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, голова ГУР МО Кирило Буданов, секретар РНБО та весь уряд.

Повністю План стійкості буде представлений з усіма додатками у грудні цього року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський розкрив деталі про ще один із пунктів Плану стійкості.

Теги:
#Верховна Рада #План #Володимир Зеленський