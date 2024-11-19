Зеленський представив "План стійкості" у Раді: які десять пунктів він містить
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Повністю План стійкості буде представлений з усіма додатками у грудні цього року
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, представив Верховній Раді "План стійкості". Він, по суті, є доктриною, яка має провести Україну від війни до миру.
Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі виділив головні тези. Згідно з ними, Зеленський сказав, що вирішальні моменти будуть наступного року.
Основні тези
- "Вирішальні моменти будуть наступного року";
- "На цьому етапі війни вирішується хто дотисне";
- "Поки весь Світ чекає на диво від Трампа, дай Боже, ми з вами повинні орати";
- "Самостійно Україна визначатиме як жити зараз і як жити далі";
- "Ми не торгуємо безпекою чи суверенітетом. Ми не відмовимося від прав на всю свою територію";
- "Можливо Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх цілей".
Загалом план Зеленського складається з десяти пунктів і виглядає так:
- Єдність;
- Фронт;
- Зброя;
- Гроші;
- Енергетика;
- Безпека;
- Громади;
- Людський капітал;
- Культурний суверенітет;
- Політика героїв.
Залізняк коротко пройшовся по всіх пунктах Плану:
- Єдність. Вибори – відкинув чутки про вибори.
"Конституція та закони не дозволяють проводити вибори у воєнний час. Ніхто у світі цього не вимагає. Україна спочатку потребує справедливого світу, а потім українці проведуть справедливі вибори!".
- Фронт. Зміна підходів до управління в армії. Повинен бути створений Військовий омбудсмен.
- Зброя. Дрони компенсують відсутність артилерії в армії.
- Гроші. "Тут якась повна фігня. Буде додаток до плану Стійкості. Типу затвердять це з бізнесом", — написав Желєзняк.
- Енергетика. "Нічого конкретного. Сказав, що багато захистили, але це закритий додаток".
- Безпека. "Дуже багато води. Модернізація стандартів укриттів Мають бути рамки металошукачів на вході до всіх шкіл та інших держбудівель. Зміцнення державного кордону", — прокоментував пункт плану нардеп.
- Громади. "Тож нічого конкретного. Щось про податкові умови для прифронтових територій".
- Людський капітал. Повинен бути Національний стандарт безбар’єрності. Потрібно перезапуск дипломатичної служби.
- Культура. Сприяння створенню кафедри україністики в іноземних університетах.
- Політика Героїв. Залучення ветеранів на державну службу. Створення в 2025 році в кожному товаристві. .
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі написав, що послухати новий План Зеленського приходили головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, голова ГУР МО Кирило Буданов, секретар РНБО та весь уряд.
Повністю План стійкості буде представлений з усіма додатками у грудні цього року.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський розкрив деталі про ще один із пунктів Плану стійкості.