Зеленський представив "План стійкості" у Раді: які десять пунктів він містить

Повністю План стійкості буде представлений з усіма додатками у грудні цього року

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, представив Верховній Раді "План стійкості". Він, по суті, є доктриною, яка має провести Україну від війни до миру.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі виділив головні тези. Згідно з ними, Зеленський сказав, що вирішальні моменти будуть наступного року.

Основні тези

"Вирішальні моменти будуть наступного року";

"На цьому етапі війни вирішується хто дотисне";

"Поки весь Світ чекає на диво від Трампа, дай Боже, ми з вами повинні орати";

"Самостійно Україна визначатиме як жити зараз і як жити далі";

"Ми не торгуємо безпекою чи суверенітетом. Ми не відмовимося від прав на всю свою територію";

"Можливо Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх цілей".

Загалом план Зеленського складається з десяти пунктів і виглядає так:

Єдність; Фронт; Зброя; Гроші; Енергетика; Безпека; Громади; Людський капітал; Культурний суверенітет; Політика героїв.

Залізняк коротко пройшовся по всіх пунктах Плану:

Єдність. Вибори – відкинув чутки про вибори.

"Конституція та закони не дозволяють проводити вибори у воєнний час. Ніхто у світі цього не вимагає. Україна спочатку потребує справедливого світу, а потім українці проведуть справедливі вибори!".

Фронт. Зміна підходів до управління в армії. Повинен бути створений Військовий омбудсмен.

Зміна підходів до управління в армії. Повинен бути створений Військовий омбудсмен. Зброя. Дрони компенсують відсутність артилерії в армії.

Дрони компенсують відсутність артилерії в армії. Гроші. "Тут якась повна фігня. Буде додаток до плану Стійкості. Типу затвердять це з бізнесом", — написав Желєзняк.

"Тут якась повна фігня. Буде додаток до плану Стійкості. Типу затвердять це з бізнесом", — написав Желєзняк. Енергетика. "Нічого конкретного. Сказав, що багато захистили, але це закритий додаток".

"Нічого конкретного. Сказав, що багато захистили, але це закритий додаток". Безпека. "Дуже багато води. Модернізація стандартів укриттів Мають бути рамки металошукачів на вході до всіх шкіл та інших держбудівель. Зміцнення державного кордону", — прокоментував пункт плану нардеп.

"Дуже багато води. Модернізація стандартів укриттів Мають бути рамки металошукачів на вході до всіх шкіл та інших держбудівель. Зміцнення державного кордону", — прокоментував пункт плану нардеп. Громади . "Тож нічого конкретного. Щось про податкові умови для прифронтових територій".

. "Тож нічого конкретного. Щось про податкові умови для прифронтових територій". Людський капітал. Повинен бути Національний стандарт безбар’єрності. Потрібно перезапуск дипломатичної служби.

Повинен бути Національний стандарт безбар’єрності. Потрібно перезапуск дипломатичної служби. Культура. Сприяння створенню кафедри україністики в іноземних університетах.

Сприяння створенню кафедри україністики в іноземних університетах. Політика Героїв. Залучення ветеранів на державну службу. Створення в 2025 році в кожному товаристві. .

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі написав, що послухати новий План Зеленського приходили головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, голова ГУР МО Кирило Буданов, секретар РНБО та весь уряд.

Повністю План стійкості буде представлений з усіма додатками у грудні цього року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський розкрив деталі про ще один із пунктів Плану стійкості.