Об Украине вспомнили лишь раз, а о России забыли: чем закончился саммит G20

На саммите больше внимания уделили климату и бедности

Прошедший в Бразилии саммит "Большой двадцатки" для Украины завершился ничем. Как и в прошлом году, страны лишь косвенно упомянули о войне на Европейском континенте, а о том, кто в ней является агрессором и вовсе решили умолчать.

Об этом говорится в материале BBC. Отмечается, что страны все же приняли совместное заявление, а котором призвали к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру" в Украине.

Однако на 22-х страницах документа Украина вспоминается лишь один раз, а Россия — ни разу. Страны G20 осудили агрессию с целью захвата территорий, однако не стали говорить, кто является ее причиной.

"Россия добивается успехов на поле боя, Украина отходит на второй план, а мировые лидеры теряют терпение", — рассказал журналист издания Джеймс Ландейл.

В отличие от предыдущего года, итоговое заявление не содержит осуждения ядерных угроз России, также пропали требования о прекращении атак на объекты продовольственной и энергетической инфраструктуры.

Западные участники встречи выразили недовольство из-за слишком мягких формулировок, однако отметили, что были вынуждены пойти на этот шаг в опасении, что заявление вообще не будет принято.

"Формулировки недостаточно сильные… в них нет ничего о последних атаках. Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе началась бы драка и никакого заявления не было бы", — сказал изданию Financial Times один из европейских дипломатов.

К слову, Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, поскольку Бразилия признает юрисдикцию Международного уголовного суда и обязана арестовать Владимира Путина.

В СМИ также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский настойчиво просил президента Бразилии пригласить его на саммит, однако тот отказал, так как это отвлечет внимание участников саммита от проблем климата и бедности.

Столь невзрачный результат отчасти можно объяснить тем, что Россия является членом G20, как и ее союзники по БРИКС вроде Китая, Индии и Южной Африки.

Как сообщалось ранее, 19 ноября выполняется ровно 1000 дней с начала российского полномасштабного вторжения. Зеленский в этот день выступил в Верховной Раде и представил свой План стойкости из десяти пунктов. В нем описаны планы на 2025 год и видение дальнейшего вектора развития Украины.