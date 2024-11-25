Ультранаціоналіст та прихильник румунських фашистів: хто отримав найбільше голосів на виборах президента Румунії

Келін Джорджеску – персона навіть у самій Румунії дуже скандальна

У Румунії після підрахунку майже 96,5% голосів на президентських виборах в лідери вибився ультранаціоналістичний кандидат Келін Джорджеску. Чинний прем'єр-міністр країни, проєвропейський та проукраїнський кандидат Марчел Чолаку, посідає друге місце.

Про це сказано у повідомленні на сайті Центральної виборчої комісії Румунії. Загалом після підрахунку голосів результати різних кандидатів на виборах виглядають наступним чином:

Келін Джорджеску – 22,26% (1892483 голоси);

Марчел Чолаку – 20,13% (1713811 голос);

Елена Ласконі – 18,15% (1539505 голосів);

Джордже Сіміон – 14,12% (1203233 голоси);

Ніколає Чуке – 9,07% (773033 голоси);

Мірча Геоане – 6,23% (530307 голосів);

Хунор Келемен – 4,83% (411577 голосів);

Крістіан Дяконеску – 3,08% (262571 голос);

Крістіан Терхеш – 1,01% (86134 голоси).

Решта – менше ніж 1%.

Келін Джорджеску відомий, як релігійний націоналіст та нібито "антисистемний", а насправді ж – проросійський кандидат. Він ще до виборів зробив низку скандальних заяв, серед яких – наратив про те, що ЄС та НАТО, нібито, не презентують інтереси Румунії належним чином. Джорджеску постійно розповсюджує наративи кремлівської пропаганди – наприклад, що війна в Україні нібито спровокована та керується американськими військовими компаніями, а Україна – "штучне утворення", а не держава. Також потрібно зазначити, що Джорджеску явно підтримується Китаєм, оскільки він, маловідомий університетський професор, майстерно використав китайську соцмережу TikTok для згуртування виборців навколо себе. Судячи з усього, мережа надавала йому пріоритетне просування у порівнянні з іншими кандидатами.

Цікаво, що Джорджеску неодноразово піддавали критиці за його попередні коментарі, де він підтримував фашистський легіонерський рух Румунії XX століття. Доречі, в той період Румунія зазіхала на українську Бесарабію. Тому політичні пріоритети цієї персони передбачити неважко.

"Телеграф" раніше писав, що Росія знову намагається втрутитися у чужі вибори. На цей раз мова йде про Румунію, де наприкінці листопада та на початку грудня цього року відбудуться відразу президентські та парламентські вибори.

Нагадаємо, що у сусідній з Румунією Молдові чинний президент країни Мая Санду виграла вибори попри спроби Кремля втрутитися. Коментуючи свою перемогу, вона заявила: "ми довели, що об'єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів поставити нас на коліна". Проте попри перемогу проєвропейського кандидата у Молдові, виклики для країни не закінчилися.