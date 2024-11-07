Президент Румунії принизив Орбана під час свого візиту (відео)

Незручна ситуація

У четвер, 7 листопада, у Будапешті стартував саміт Європейської політичної спільноти, на який приїхали політики з різних країн світу. У ході церемонії прибуття президент Румунії Клаус Йоханніс проігнорував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який зустрічав його біля автомобіля.

Політик вдав, що не помітив Орбана і повернувся до нього спиною. Відповідне відео опублікували у соцмережі.

Так, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрічав президента Румунії Клауса Йоханніса, який приїхав на саміт Європейської політичної спільноти.

Орбан стояв біля автомобіля і готувався потиснути руку голові Румунії, але політик вийшов із машини та проігнорував Орбана. Він зробив вигляд, що не помітив прем’єр-міністр Угорщини, хоча він стояв лише за кілька кроків від нього.

Клаус Йоханніс повернувся до Орбана спиною і пішов у інший бік. На відео видно, що Орбан нервує і почувається дуже ніяково.

Через якийсь час глава Румунії все-таки повернувся обличчям до Орбана, підійшов до нього і політики вже разом зникли за лаштунками.

Зазначимо, що ЄС під час зустрічі представлятимуть президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник із закордонних справ Жозеп Боррель. До участі запрошено 47 глав держав та урядів, серед яких лідери України, Туреччини, Великобританії, Швейцарії, Молдови, Сербії, Молдови та низки інших держав.

Також підтверджено участь Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Формат Європейської політичної спільноти було засновано у 2022 році на тлі російської агресії проти України "з метою об’єднання країн Європейського континенту".

Цьогорічний форум присвячений викликам у сфері безпеки, що стоять перед європейським континентом. До порядку денного також включено питання протидії нелегальній міграції, забезпечення економічної безпеки та боротьби зі зміною клімату.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також прибув до Будапешту та зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на полях саміту Європейської політичної спільноти. Це перший візит українського лідера до Угорщини від початку повномасштабного вторгнення.

Зеленський пояснив, що сторони обговорюватимуть виклики безпеки в Європі та нові можливості для всіх партнерів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Віктор Орбан зробив гучну заяву про перемогу Трампа та допомогу для України. За його словами, Європі доведеться "переглянути" свою підтримку України, оскільки континент "не зможе винести тягар війни самотужки".