Президентські вибори в Молдові: Санду оголосила про свою перемогу

Перемога Санду є знаковою на тлі зусиль кремлівського режиму втрутитися у вибори

Чинний президент Молдови Мая Санду оголосила про перемогу на президентських виборах у країні. Зазначається, що за результатами підрахунку голосів на 98% виборчих дільниць вона набрала 54% голосів, тоді як її прокремлівський опонент Александр Стояногло – 46%.

Про це пише видання Bloomberg. Зазначається, що перемога Санду ставить хрест на планах Росії зберегти Молдову в орбіті свого впливу та підкріплює плани Санду зробити Молдову членом Європейського Союзу до кінця десятиліття.

"Ми довели, що об'єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів поставити нас на коліна", – сказала Санду, коментуючи свою перемогу на виборах.

Видання також зазначає, що перемога Санду є знаковою на тлі зусиль кремлівського режиму втрутитися у вибори, щоб забезпечити перевагу Стояногло. Усі російські схеми та грошові вливання не допомогли Кремлю отримати в Молдові власного ставленика. Санду вже заявила, що буде вести країну до ЄС, попри протидію з боку росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про те, що відбувається у Молдові на виборах і як їх результат може позначитися на ситуації в Україні.

Як повідомлялось, 19 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вперше на новій посаді відвідав Молдову. Там він заявляв, що Молдова разом з Україною йде шляхом євроінтеграції. Він наголосив на важливості скоординованих заходів щодо боротьби з гібридними загрозами.

Також "Телеграф" писав, що минулого тижня посол України у Великобританії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що такі країни, як Білорусь та Грузія через втручання Росії станом на сьогодні формально втратили свою незалежність.