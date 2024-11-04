У Молдові підрахували голоси на виборах: Зеленський уже привітав переможця

Кандидати мали майже рівні шанси на перемогу

У Молдові завершили підрахунок голосів за підсумками другого туру президентських виборів. З невеликою перевагою чинний президент Мая Санду зберегла свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК Молдови. Зазначається, що загалом у виборах взяли участь майже 1,7 мільйона осіб, тобто 54,31% усіх виборців у країні.

За чинну президентку проголосували 930 тисяч громадян країни, що забезпечило їй перемогу з 55,41%. Її опонент, проросійський кандидат Олександр Стояногло, зміг заручитись підтримкою 748 тисяч осіб, що дало йому 44,59% голосів.

Примітно, що на території Молдови за Стояногло віддали голоси 51,19% виборців, тоді як Санду отримала лише 48,81%.

Однак чашу терезів хитнули представники діаспори, які й змогли забезпечити чинній президентці необхідний для перемоги результат. За кордоном Санду підтримали 82,83% виборців, Стояногло – 17,17%.

Президент України Володимир Зеленський вже провів розмову із президентом Молдови та привітав її з перемогою, а також висловив підтримку європейським прагненням народу сусідньої країни.

"Ми підтвердили прихильність до співпраці на шляху до спільної мети – членства в Європейському Союзі. Ми скоординували подальші кроки, зокрема, я запросив Маю Санду в Україну", — написав він.

Як повідомлялося раніше, попри перемогу проєвропейського кандидата у Молдові, виклики для країни не закінчилися. У 2025 році вона має пережити ще й парламентські вибори, на яких проросійські сили можуть взяти реванш.