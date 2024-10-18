Україна та Румунія підписали Угоду про співробітництво у галузі запобігання, обмеження та пом’якшення наслідків НС

Україна та Румунія підписали Угоду про співробітництво у галузі запобігання, обмеження та пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій.

Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив за підсумками візиту до Румунії.

"Взаємодопомога — ключове слово не лише в тексті Угоди, а й у характеристиці відносин між МВС України та Румунії. Пожежно-рятувальні відомства наших країн оперативніше реагуватимуть на запити про допомогу та працюватимуть разом над попередженням виникнення надзвичайних ситуацій", — наголосив Глава МВС України Ігор Клименко.

Міністр зазначив, що українські рятувальники мають неоціненний досвід роботи в надскладних умовах. І попри повномасштабну війну, Україна завжди готова підставити дружнє плече у сфері цивільного захисту населення.

"Своєю чергою нам цікавий досвід роботи румунської системи оповіщення населення про загрози RO-Alert. Тож домовилися з Міністром Предою про направлення фахівців ДСНС України до Румунії для детальнішого вивчення цієї системи та проведення спільних тренувань. Посилюємо цивільну безпеку разом", — заявив Глава МВС України.