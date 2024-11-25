Келин Джорджеску – персона даже в самой Румынии очень скандальна

В Румынии после подсчета почти 96,5% голосов на президентских выборах в лидеры выбился ультранационалистический кандидат Келин Джорджеску. Действующий премьер-министр страны, проевропейский и проукраинский кандидат Марчел Чолаку занимает второе место.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии Румынии. В целом, после подсчета голосов результаты разных кандидатов на выборах выглядят следующим образом:

Келин Джорджеску – 22,26% (1892483 голоса);

Марчел Чолаку – 20,13% (1713811 голос);

Елена Ласкони – 18,15% (1539505 голосов);

Джордже Симион – 14,12% (1203233 голоса);

Николае Чуке – 9,07% (773033 голоса);

Мирча Геоане – 6,23% (530307 голосов);

Хунор Келемен – 4,83% (411577 голосов);

Кристиан Дьяконеску – 3,08% (262571 голос);

Кристиан Терхеш – 1,01% (86134 голоса).

Остальные – менее 1%.

Келин Джорджеску известен как религиозный националист и якобы "антисистемный", а на самом деле — пророссийский кандидат. Он еще до выборов сделал ряд скандальных заявлений, среди которых – нарратив о том, что ЕС и НАТО, якобы, не представляют интересы Румынии должным образом. Джорджеску постоянно распространяет нарративы кремлевской пропаганды – например, что война в Украине якобы спровоцирована и управляется американскими военными компаниями, а Украина – "искусственное образование", а не государство. Также следует отметить, что Джорджеску явно поддерживается Китаем, поскольку он, малоизвестный университетский профессор, мастерски использовал китайскую соцсеть TikTok для объединения избирателей вокруг себя. Судя по всему, сеть предоставляла ему приоритетное продвижение по сравнению с другими кандидатами.

Интересно, что Джорджеску неоднократно подвергали критике его предыдущие комментарии, где он поддерживал фашистское легионерское движение Румынии XX века. Кстати, в тот период Румыния посягала на украинскую Бессарабию. Потому политические приоритеты этой персоны предугадать нетрудно.

"Телеграф" ранее писал, что Россия снова пытается вмешаться в чужие выборы. В этот раз речь идет о Румынии, где в конце ноября и начале декабря этого года состоятся сразу президентские и парламентские выборы.

Напомним, что в соседней с Румынией Молдове действующий президент страны Мая Санду выиграла выборы, несмотря на попытки Кремля вмешаться. Комментируя свою победу, она заявила: "мы доказали, что объединившись, можем победить тех, кто хотел поставить нас на колени". Однако, несмотря на победу проевропейского кандидата в Молдове, вызовы для страны не закончились.