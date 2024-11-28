Бої за Алеппо: що відомо про угруповання ХТШ, яке рознесло сили Асада

Північ Сирії знову спалахнув

Через чотири роки після початку перемир’я на півночі Сирії, бойові дії знову спалахнули з новою силою. У ході наступу опозиційних сил війська Башара Асада були змушені залишити понад десяток населених пунктів, а також віддати військову базу.

За попередньою інформацією, з боку повстанців у бій вступили бойовики угруповання Хайят Тахрір аш-Шам. Також з’являлася інформація про те, що бойовики Сирійської національної армії почали займати позиції неподалік лінії зіткнення, проте поки що незрозуміло, чи беруть вони участь в атаці, чи ні.

"Телеграф" розповідає, що відомо про ці угруповання, які є домінуючими силами у регіоні.

Хайят Тахрір аш-Шам (ХТШ)

ХТШ або "Організація звільнення Леванту" утворилася у 2017 році шляхом злиття ряду розрізнених повстанських ісламістських угруповань і тим стала домінуючою силою на північному заході Сирії та особливо в районі Ідліба.

США, Туреччина та ООН визнають її терористичною через те, що до її складу увійшов сирійський підрозділ "Аль-Каїди". Втім, саме угруповання заявляє, що обірвало з "Аль-Каїдою" всі зв'язки та намагається показати себе як виключно незалежний рух.

Головними своїми ворогами ХТШ вважає уряд Асада, Іран та Росію. Крім того, угрупування відзначене у жорсткому протистоянні з деякими силами, що діють у Сирії, на кшталт терористів ІДІЛ.

Ідеологію руху модно описати як сунітський ультраконсерватизм та фундаменталізм.

Угрупування має дуже нестабільні відносини з Туреччиною і називати її протурецькою було б некоректно. Анкара визнає рух терористичним, але у 2017 році ХТШ дозволила турецьким силам патрулювати північний захід Сирії. Це багато в чому стало причиною її конфлікту з "Аль-Каїдою".

За оцінками на 2022 рік, у складі ХТШ перебувало від 6 до 15 тисяч осіб, що робить її одною з найсильніших армій опозиції.

Примітно, що у вересні в турецьких ЗМІ з’являлися повідомлення про те, що представники угруповання мали контакти з українським ГУР і запропонували їм атакувати російські сили в обмін на передачу ударних дронів. Жодного підтвердження цієї інформації надано не було.

Сирійська національна армія (СНА)

Після фактичної поразки розрізнених угруповань Сирійської вільної армії та інших у 2017 році багато з них відійшли на підконтрольну Туреччині територію на півночі Сирії.

Мета руху зводиться до створення "безпечної зони" на півночі Сирії, консолідація з іншими повстанськими угрупованнями та боротьба як із сирійськими урядовими силами, так і з ісламістами.

Оскільки СНА тісно пов’язана з турецькою владою, то у ЗМІ її навіть називали "допоміжною армією Туреччини". Крім сил Асада, СНА також протистоїть курдським "Сирійським демократичним силам", які контролюють північний схід країни.

Чисельність угруповання оцінити складно, але у 2019 році озвучувалась цифра у 80 тисяч осіб.

Як повідомлялося раніше, у вересні російські пропагандисти вже звинувачували Україну та США у бажанні "розпалити конфлікт" у Сирії.