Сирійські повстанці пішли на Алеппо: дісталося і росіянам (фото, відео)

Декілька сіл перейшли під контроль повстанців

Сирійські повстанці, які протистоять проросійському режиму Башара Асада, несподівано розпочали наступ. Повідомляється, що їм вдалося прорвати лінію оборони та взяти під свій контроль сім населених пунктів на захід від Алеппо.

За деякими даними, під роздачу також потрапили іранські та російські підрозділи. У відповідь на це росіяни підняли в повітря авіацію і завдали великої кількості авіаударів по підконтрольних повстанцям територіям.

За даними Clash Report, деякі загони опозиційних сил були помічені приблизно за три кілометри від передмість Алеппо.

На карті LiveMap можна помітити, що сирійські та російські сили тим часом також активувалися біля Ідліба та в деяких інших місцях.

За попередньою інформацією, в атаці беруть участь бойовики руху Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ) вона ж "Організація визволення Леванту". Примітно, що у вересні в турецьких ЗМІ з’являлися повідомлення про те, що представники угруповання мали контакти з українським ГУР і запропонували їм атакувати російські сили в обмін на передачу ударних дронів. Жодного підтвердження цієї інформації надано не було.

Військовий оглядач Ігаль Левін своєю чергою повідомив, що під час атаки міг бути знищений якийсь російський підрозділ та показав фотографію трофейного озброєння. На антидроновому пристрої знизу фото можна побачити напис "Зроблено в Росії".

Левін також додав, що причина активізації повстанців може полягати в тому, що ліванський рух "Хезболла" відігравав значну роль у стримуванні цієї ділянки фронту, проте тепер змушений зализувати рани після зіткнення з ізраїльськими силами.

У мережі також з’явилося багато відео з повстанцями та захопленою важкою технікою та іншими машинами.

Також у мережі з’являються повідомлення про те, що Туреччина почала перекидання сил до кордону Сирії. Поки невідомо, чи приєдналися до боїв повстанці Сирійської національної армії, які підтримували Анкара (СНА).

Варто зазначити, що ХТШ зрідка підтримували протурецькі сили в регіоні, проте переважно вони вважаються ворожими один до одного.

Як повідомлялося раніше, у вересні російські пропагандисти вже звинувачували Україну та США у бажанні "розпалити конфлікт" у Сирії.