Не тільки КНДР: які країни можуть відправити війська воювати на боці Росії

КНДР – не єдина країна, яка є вигнанцем та може допомогти Росії у війні

Допомогти Росії воювати проти України може не тільки Північна Корея. Є ще мінімум три країни, які можуть використати потребу росіян у додаткових військах та відправити власних солдатів воювати проти Збройних сил України.

Про це сказав колишній посадовець Державного департаменту США Девід Тафурі у коментарі "24 каналу". За його словами, розгортання військ КНДР в Росії – це реалізація страшного кошмару західних союзників: країни-вигнанці об'єднуються навколо російського режиму та допомагають йому воювати проти України.

"Нас повинно турбувати те, що є ще кілька країн, які стоять на боці Росії, зокрема Іран, Сирія, Китай, та можуть допомогти задовольнити потреби у людях, яких можна відправити в Україну", – сказав він.

Тафурі додав, що війська КНДР в Росії відіграють відразу дві ролі. По-перше, це допомога Росії живою силою, оскільки російська армія зазнала колосальних втрат на полі бою, а по-друге – задовольнення репутаційних потреб так званого "президента" РФ Володимира Путіна, який хоче показати цивілізованому світу, що Кремль має "союзників".

"Вони також можуть надати деякі компоненти та речі, які потрібні Росії для підтримки роботи військово-промислового комплексу. … Реальний вплив зі стратегічного погляду, ймовірно, не такий значний. Однак це не означає, що КНДР не має боєздатної армії, але вона надає додаткові війська", – резюмував експерт.

Нагадаємо, вперше про відправлення північнокорейських військ до Росії до ЗМІ заговорили на початку жовтня. Тоді Сили оборони України завдали удару по військовому об’єкту російських окупантів біля тимчасово окупованого Донецька — повідомлялося про загибель 20 військовослужбовців. Також ЗСУ могли знищити шістьох офіцерів Північної Кореї.

Далі російський "президент" Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Про перекидання північнокорейських солдатів до Росії тоді заговорили й військові Південної Кореї, але у США спочатку не підтверджували цю інформацію. Лише 23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вперше офіційно підтвердив присутність північнокорейських військ в Росії.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу 30 жовтня припустив, що північнокорейські військові почнуть безпосередньо воювати проти Збройних сил України вже у листопаді. Зараз солдати режиму Кім Чен Ина зайняті розвідкою та вивченням майбутнього театру бойових дій. А от постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на тому ж засіданні прилюдно збрехав, що військ КНДР в Росії немає.