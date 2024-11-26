Ізраїль та "Хезболла" досягли перемир’я: Нетаньяху виступив зі зверненням

Угода дає Ізраїлю простір для маневру

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про перемир’я з ліванським радикальним рухом "Хезболла". За даними ізраїльських ЗМІ, воно набуде чинності вранці 27 листопада.

Як пишуть "Деталі", Нетаньяху звернувся після засідання уряду, на якому обговорювали деталі угоди з Ліваном. За його словами, під час операції було ліквідовано тисячі бойовиків та їхнього лідера Хасана Насраллу.

"Сьогодні ввечері я виніс на затвердження кабінету міністрів проєкт припинення вогню в Лівані. Воно залишає Ізраїлю повну військову свободу дій. Якщо "Хезболла" спробує озброїтися — ми атакуємо, якщо вона запустить ракету, викопає тунель, привезе вантажівку з ракетами — ми нападемо. Ми обов’язково зробимо це", — сказав прем’єр Ізраїлю.

За його словами, причин перемир’я три — необхідність сфокусуватися на Ірані, необхідність відпочинку для військових і необхідність ізолювати ХАМАС від допомоги "Хезболли".

Що стосується ХАМАС, то Нетаньяху каже, що операція в Секторі Газа продовжуватиметься до повної перемоги та повернення всіх заручників.

Також з’явилася інформація, що перемир’я набуде чинності 27 листопада о 10:00 за місцевим часом (те саме, що й за Києвом). Деталі угоди офіційно не розкривалися, але у ЗМІ повідомляли про її ключові положення:

Ізраїль, "Хезболла" та будь-яке інше ліванське угруповання припиняють обміни ударами;

Ізраїль виводить свої війська поступово протягом 60 днів, у цей час їхні позиції займатимуть підрозділи регулярної ліванської армії;

Усі КПП контролюватимуть або ліванська армія, або війська ООН;

Уряд Лівану контролюватиме всі операції з купівлі та виробництва зброї;

США очолять комісію, яка спостерігатиме за виконанням угоди.

Крім того, повідомляється, що США надають Ізраїлю свободу дій у разі, якщо йому є безпосередня загроза. Тель-Авів у цьому випадку має звернутися до комісії і попросити, щоб вона чи Ліван втрутилися в ситуацію, якщо це не допоможе, то Ізраїль зможе діяти на свій розсуд.

Як повідомлялося раніше, 26 листопада Ізраїль завдав нових ударів по Лівану. Зокрема, у ЗМІ з’явилися повідомлення про авіаудари по Бейруту.