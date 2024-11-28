Бои за Алеппо: что известно о группировке ХТШ, которая разнесла силы Асада

Север Сирии вновь вспыхнул

Спустя четыре года после начала перемирья на севере Сирии, боевые действия вновь вспыхнули с новой силой. В ходе наступления оппозиционных сил, войска Башара Асада были вынуждены покинуть более десятка населенных пунктов, а также отдать военную базу.

По предварительной информации, со стороны повстанцев в бой вступили боевики группировки Хайят Тахрир аш-Шам. Также появлялась информация о том, что боевики Сирийской национальной армии начали занимать позиции неподалеку от линии столкновения, однако пока непонятно, принимают ли они участие в атаке или нет.

"Телеграф" рассказывает, что известно об этих группировках, которые являются доминирующими силами в регионе.

Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ)

ХТШ или "Организация освобождения Леванта" образовалась в 2017 году путем слияния ряда разрозненных повстанческих исламистских группировок и тем стала доминирующей силой на северо-западе Сирии и особенно в районе Идлиба.

США, Турция и ООН признают ее террористической из-за того, что в ее состав вошло сирийское подразделение "Аль-Каиды". Впрочем, сама группировка заявляет, что оборвала с "Аль-Каидой" все связи и пытается показать себя как исключительно независимое движение.

Главными своими врагами ХТШ считает правительство Асада, Иран и Россию. Кроме того, группировка отмечена в жестком противостоянии с некоторыми действующими в Сирии фракциями, вроде террористов ИГИЛ.

Идеологию движения модно описать как суннитский ультра-консерватизм и фундаментализм.

У группировки имеются очень нестабильные отношения с Турцией и называть ее протурецкой было бы некорректно. Анкара признает ее террористической, но в 2017 году ХТШ позволила турецким силам патрулировать северо-запад Сирии. Это во многом и стало причиной ее конфликта с "Аль-Каидой".

По оценкам на 2022 год в составе ХТШ пребывало от 6 до 15 тысяч человек, что делает ее одной из сильнейших армий оппозиции.

Примечательно то, что в сентябре в турецких СМИ появлялись сообщения о том, что представители группировки имели контакты с украинским ГУР и предложили им атаковать российские силы в обмен на передачу ударных дронов. Никакого подтверждения этой информации предоставлено не было.

Сирийская национальная армия (СНА)

После фактического поражения разрозненных группировок Сирийской свободной армии и других в 2017 году, многие из них отошли на подконтрольную Турции территорию на севере Сирии. Там они были реформированы в движение под названием СНА.

Цель движения сводится к созданию "безопасной зоны" на севере Сирии, консолидация с другими повстанческими группировками и борьба как с сирийскими правительственными силами, так и с исламистами.

Поскольку СНА тесно связана с турецкими властями, то в СМИ ее даже называли "вспомогательной армией Турции". Помимо сил Асада, СНА также противостоит курдским "Сирийским демократическим силам", которые контролируют северо-восток страны.

Численность группировки оценить сложно, но в 2019 году звучала цифра в 80 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, в сентябре российские пропагандисты уже обвиняли Украину и США в желании "распалить конфликт" в Сирии.