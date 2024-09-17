Україна начебто зробить це разом зі США

Російські журналісти оприлюднили заяву, що українська влада, яку російські медіа часто називають "київським режимом", готується до відкриття нового фронту. За їхніми словами, цей фронт не буде розташований ані в Україні, ані навіть на території Росії.

Згідно з інформацією, яку оприлюднило російське державне інформаційне агентство РІА Новости, мова йде про Сирію, де нібито плануються атаки на російські сили. Такі твердження, як завжди, базуються на "анонімних джерелах", про що пишуть російські ЗМІ.

У повідомленні РІА Новости йдеться, що українська сторона, нібито разом із США, активно займається підготовкою бойовиків із угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке заборонене в Росії. За інформацією російських медіа, ці терористи навчаються новітніх технологій виробництва безпілотників для їх подальшого застосування у конфліктах.

Джерело, на яке посилаються російські журналісти, зазначило, що представники українських спецслужб бували в сирійській провінції Ідліб понад місяць тому. Вони нібито приїздили для координації планування ударів по російських військових силах у Сирії, після впровадження нових технологій виробництва безпілотних літальних апаратів.

За словами цього "обізнаного джерела", Україна разом із США планує перевести конфлікт на територію Сирії, що може стати новим етапом війни. При цьому основною метою є, як зазначають російські медіа, відкриття нового фронту проти російських військ. Однак будь-які конкретні докази чи факти в підтримку цих тверджень російськими джерелами не надаються.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни відвели війська від однієї ділянки фронту. Там вже місяць немає боїв.