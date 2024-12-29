Третій за день: у Норвегії сталася НП із літаком (відео)

На борту було 182 особи

За останню добу стався вже третій інцидент із літаками. Цього разу літак Boeing 737 авіакомпанії KLM, що прямував з Осло до Амстердама, здійснив аварійну посадку на півдні Норвегії.

Про це пише NL Times. Зазначається, що технічна несправність трапилася одразу після зльоту.

Літак приземлився в аеропорту Торп Сандефіорд. Усі 182 особи на борту, включаючи екіпаж, не постраждали.

В авіакомпанії KLM повідомляють, що пасажири та екіпаж почули гучний шум після зльоту. Пілоти помітили дим, що виходить із лівого двигуна, а після приземлення літак став некерованим. Він викотився за межі злітно-посадкової смуги й зупинився у траві.

Голландська пасажирка, велосипедистка Ембер Краак, сказала: "Інформація з кабіни пілотів вказувала на те, що це був розрив шини, а також пошкодження гідравлічної системи". Вона додала, що через туман в Осло пілоти вирішили піти на запасний аеродром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 грудня у Південній Кореї під час посадки в аеропорту Муан розбився пасажирський літак Jeju Air. На борту було 175 пасажирів і 6 членів екіпажу, з яких, ймовірно, вижили лише двоє.