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Третій за день: у Норвегії сталася НП із літаком (відео)

Автор
Анастасія Мокрик
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У Норвегії літак здійснив аварійну посадку Новина оновлена 29 грудня 2024, 12:01
У Норвегії літак здійснив аварійну посадку. Фото Колаж "Телеграфу"

На борту було 182 особи

За останню добу стався вже третій інцидент із літаками. Цього разу літак Boeing 737 авіакомпанії KLM, що прямував з Осло до Амстердама, здійснив аварійну посадку на півдні Норвегії.

Про це пише NL Times. Зазначається, що технічна несправність трапилася одразу після зльоту.

Літак приземлився в аеропорту Торп Сандефіорд. Усі 182 особи на борту, включаючи екіпаж, не постраждали.

В авіакомпанії KLM повідомляють, що пасажири та екіпаж почули гучний шум після зльоту. Пілоти помітили дим, що виходить із лівого двигуна, а після приземлення літак став некерованим. Він викотився за межі злітно-посадкової смуги й зупинився у траві.

Голландська пасажирка, велосипедистка Ембер Краак, сказала: "Інформація з кабіни пілотів вказувала на те, що це був розрив шини, а також пошкодження гідравлічної системи". Вона додала, що через туман в Осло пілоти вирішили піти на запасний аеродром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 грудня у Південній Кореї під час посадки в аеропорту Муан розбився пасажирський літак Jeju Air. На борту було 175 пасажирів і 6 членів екіпажу, з яких, ймовірно, вижили лише двоє.

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#Амстердам #Літак #Норвегія