Пасажири чули вибух: з’явилася нова версія катастрофи літака в Казахстані (відео)

Спочатку стверджувалося, що літак нібито міг зіткнутися з птахом

Причиною авіакатастрофи літака Embraer 190AR, який зазнав катастрофи в Казахстані, може бути робота російської ППО. Очевидці стверджують, що чули вибух перед катастрофою.

Це випливає з розповіді одного з пасажирів літака. При цьому на характерні отвори у фюзеляжі вже звернули увагу як у російському, так і українському сегменті мережі.

Пасажир рейсу Субхонкул Рахімов розповів, що літак двічі чи тричі намагався сісти у Грозному, проте через туман йому це не вдавалося. У цей момент він почув вибух, а також помітив, як відлетіла обшивка.

Рахімов каже, що коли потягнувся за рятувальним жилетом, то побачив, що його пробило наскрізь осколком.

Версію з тим, що вибух був пов’язаний із роботою російського ППО, озвучив російський пропагандист Юрій Подоляка, який зазначив, що фюзеляж після аварії виглядає так, ніби його зачепили уламки зенітної ракети.

На це звернув увагу український блогер Денис Казанський, який порівняв цей випадок зі збиттям літака MH17 у небі біля Донецька.

Думку про невипадковість аварії також висловив журналіст Іван Яковина, який зазначив, що літаки "Ембраєр" дуже надійні, а востаннє аварія за їх участю траплялася в день смерті колишнього ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина після його невдалого бунту проти Кремля.

На тлі цього в мережі з’явилося нове відео, на якому видно, що літак був пошкоджений двигун.

Згідно з останньою інформацією, в результаті аварії літака в Актау загинули 38 людей. Ще 29, включаючи двох дітей, одержують необхідне лікування.

Як відомо, літак Azerbaijan Airlines прямував з Баку до Грозного, проте не зміг сісти через густий туман. Після цього він рушив у бік Актау, де впав неподалік аеропорту. Спочатку повідомлялося, що причиною падіння могло стати зіткнення з птахом.