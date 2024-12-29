Третий за день: в Норвегии случилось ЧП с самолетом (видео)

На борту было 182 человека

За последние сутки произошел уже третий инцидент с самолетами. На сей раз самолет Boeing 737 авиакомпании KLM, следовавший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку на юге Норвегии.

Об этом пишет NL Times. Отмечается, что техническая неисправность случилась сразу после взлета.

Самолет приземлился в аэропорту Торп Сандефьорд. Все 182 человека на борту, включая экипаж, не пострадали.

В авиакомпании KLM сообщают, что пассажиры и экипаж услышали громкий шум после взлета. Пилоты заметили дым, исходящий из левого двигателя, а после приземления самолет стал неуправляемым. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился в траве.

Голландская пассажирка, велосипедистка Эмбер Краак, сказала: "Информация из кабины пилотов указывала на то, что это был разрыв шины, а также повреждение гидравлической системы". Она добавила, что из-за тумана в Осло пилоты решили уйти на запасной аэродром.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 декабря в Южной Корее во время посадки в аэропорту Муан разбился пассажирский самолет Jeju Air. На борту находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа, из которых, предположительно, выжили только двое.