Ознаки очевидні: США і Україна виступили з заявами щодо аварії літака в Казахстані

Літак, ймовірно, був збитий системою ППО

Пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який виконував рейс Баку-Грозний і розбився в Казахстані, міг бути збитий протиповітряною обороною Росії.

Про це пише на сторінки в соцмережі "Х" (колишній "Твіттер — Ред.") американський журналіст Келлі Мейєр. Вона посилається на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

Кірбі заявив, що у Вашингтоні побачили "деякі первинні ознаки", які вказують на ймовірність збиття цього літака російською системою ППО.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі "Х" висловив співчуття своєму колезі Ільхаму Алієву та всьому азербайджанському народу. Він додав, що фото і відео з місця трагедії свідчать про причетність до неї Росії.

"Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності", — заявив Зеленський.

Міністр цифрового розвитку та транспорту Азербайджану Рашид Набієв заявив, що падіння літака сталося через "зовнішнє втручання". Як повідомляє азербайджанський сайт Report, свідчення свідків катастрофи та пробоїни у фюзеляжі літака, дають підстави вважати, що було зовнішнє втручання у роботу повітряного лайнера. Водночас слідство встановить тип зброї, з якої був збитий літак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутат азербайджанського парламенту Расім Мусабеков звинуватив Росію у катастрофі літака.