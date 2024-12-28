Падіння пасажирського літака в Казахстані: Туреччина візьме участь у розслідуванні

На прохання Державного агентства цивільної авіації Азербайджану Туреччина допоможе у розслідуванні

Туреччина візьме участь у розслідуванні причин авіакатастрофи азербайджанського пасажирського літака в Казахстані. Країна відправить групу експертів для допомоги Азербайджану та Казахстану у слідчих діях.

Про це повідомив турецький телеканал TRT Haber із посиланням на коментар, який дав міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу. За його словами, до групи увійдуть вісім турецьких спеціалістів.

"Ми призначили слідчу комісію з 8 осіб з Туреччини для розслідування катастрофи пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився поблизу міста Актау в Казахстані під час рейсу Баку-Грозний 25 грудня", – сказав міністр.

Він додав, що група з Туреччини долучиться до розслідування на прохання Державного агентства цивільної авіації Азербайджану. Експерти прибудуть в Баку та почнуть там роботу вже 28 грудня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутат азербайджанського парламенту Расім Мусабеков звинуватив Росію у катастрофі літака. Фактично, це перше звинувачення, яке висловлено Росії представником влади Азербайджану.

Як відомо, 25 грудня у казахстанському місті Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines. Зазначалося, що спочатку він прямував з Баку до Грозного, проте не зміг сісти через густий туман. Після цього він рушив у бік Актау, де впав неподалік аеропорту. Загинуло щонайменше 39 осіб з 69, які перебували на борту. В перші години після аварії повідомлялося, що причиною падіння могло стати зіткнення з птахом.

Проте пізніше стало відомо, що причиною авіакатастрофи літака Embraer 190AR, який зазнав катастрофи в Казахстані, була робота російської ППО. Очевидці стверджують, що чули вибух перед катастрофою. Окрім того, на корпусі літака знайшли сліди, які можна ідентифікувати, як осколкове ураження. Також відомо, що аеропорти Грозного та Махачкали відмовилися приймати літак, а замість цього чомусь відправили його в Актау на іншому березі Каспійського моря – скоріше за все, розраховуючи, що літак впаде у воду або розіб'ється. Під час польоту російські системи РЕБ глушили навігаційні системи літака.