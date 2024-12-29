Вдарився крилом: у Канаді загорівся літак із пасажирами (відео)

Люди, які знаходилися на борту, були евакуйовані

У Канаді в місті Галіфакс під час посадки пасажирського літака виникли серйозні проблеми. Він ударився крилом об злітно-посадкову смугу, внаслідок чого частина літака спалахнула.

Про це 29 грудня пише CBC News. Зазначається, що інцидент трапився рейсом Air Canada 2259 від авіакомпанії PAL Airlines.

Як розповіла одна з пасажирок, розповіла, що одне з шасі не розкрилося належним чином під час посадки.

"Літак почав нахилятися приблизно на 20 градусів вліво, і коли це сталося, ми почули досить гучний звук, схожий на звук удару, коли крило літака почало ковзати по дорозі разом з тим, що, як я припускаю, було двигуном", — сказала Ніккі Валентайн.

У заяві не уточнюється, скільки людей було на борту літака. Пасажирів евакуйовано, а потім їх доставили в ангар для огляду медиками.

За оцінками Валентайн, місткість літака становила близько 80 пасажирів, при цьому було близько 20 рядів сидінь і по парі сидінь по обидва боки проходу.

Водночас за деякими даними, на борту було 73 особи й внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Південній Кореї під час посадки в аеропорту Муан розбився пасажирський літак Jeju Air. За попередньою інформацією, зі 181 особи, яка перебувала на борту, загинули майже всі.