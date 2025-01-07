Придністров’я на межі повного банкрутства. Чи врятує Путін сепаратистів?

Якими можуть бути наслідки енергокризи в регіоні та до чого тут Україна

Через газову кризу, як і прогнозував "Телеграф" , у самопроголошеній "Придністровській молдавській республіці" з нового року припинили роботу всі підприємства, за винятком продовольчих. Основну електростанцію регіону – Молдавську ДРЕС – перевели на вугілля. Його запасів вистачить лише до 20 лютого 2025 року. Тепер станція, яка була основним джерелом експортних доходів невизнаної республіки, що не продає електроенергію в Молдову ледь вистачає для внутрішніх потреб.

Причиною припинення постачання газу до придністровського регіону російський "Газпром" назвав зовсім не зупинку транзиту через територію України, а "відмову молдавської сторони врегулювати заборгованість за постачання газу". Російський газовий монополіст міг би організувати доставку газу до Молдови в обхід України через Туреччину Трансбалканським газовим коридором. Проте "Газпром" не забронював потужності для постачання газу до Молдови цим маршрутом.

Варто підкреслити, що влада Придністров’я тридцять років з моменту здобуття "незалежності" нічого не робила для реальної енергетичної незалежності — не шукала альтернативних джерел енергії, не адаптувала населення до ринкових цін. Їй зручно було залишатися залежною від Кремля. Так і зараз, всупереч економічній логіці, влада "ПМР" не стала переглядати абсолютно нерентабельний тариф за електрику для населення після того, як зросли витрати на виробництво електроенергії на Молдавській ДРЕС. Водночас Тирасполь з 1 січня значно підвищив плату (більше ніж у 3 рази! – Ред.) за електрику для підприємств, які й так зазнають колосальних збитків через війну в Україні.

Влада сепаратистського анклаву завзято продовжує чекати на допомогу з Москви . Така економічна політика гарантовано веде до наступної стадії кризи – колапсу державних фінансів "ПМР". І ось чому.

Придністров’я на межі дефолту

Промислові підприємства та організації "ПМР" генерують майже 60% усіх доходів республіканського бюджету. Ще близько 20% доходів бюджету – це прибутковий податок з фізосіб. Через війну в Україні основні платники податків Придністров’я насилу наповнювали бюджет сепаратистського анклаву, і бюджет цей неухильно танув в останні три роки. Покривати дефіцит бюджету влада Придністров’я збиралася за рахунок кредитів "підприємств сфери природних монополій, житлово-комунального господарства", зазначено у пояснювальній записці до закону "ПМР" про бюджет на 2025 рік.

Насправді діри в бюджеті "ПМР" затикав Кремль — головний бенефіціар "незалежності Придністров’я". Про те, як це відбувалося, розповів "Телеграфу" колишній радник президента Республіки Молдова в енергетичній сфері, один з авторів звіту про фінансування Росією сепаратистського анклаву Серджіу Тофілат. За його даними, основним способом субсидування регіону, що відколовся від Молдови, був безплатний газ, який Росія постачала в невизнану "ПМР". Гроші від продажу російського газу накопичувалися на спеціальному рахунку компанії "Тираспольтрансгаз-Придністров’я". А потім у вигляді кредитів перераховувалися до бюджету невизнаного регіону, пояснив молдавський експерт.

Саме ці кредити мали на увазі придністровські фінансисти, коли вказували на джерела покриття величезного дефіциту бюджету. Тепер цих кредитів не буде, бо немає газу. Не буде також і податкових надходжень від суб’єктів господарювання, які зупинені і не виробляють продукцію. "За січень місяць ми планували виробити близько 17,5 тисяч тонн готової продукції. Природно, на сьогодні ця цифра дорівнює нулю. А значить, всі податкові виплати зводяться до нуля", — поскаржився генеральний директор найбільшого платника податків невизнаної "республіки", Молдавського металургійного заводу.

Чи зможе Москва врятувати Тирасполь від банкрутства?

Війна в Україні змінила можливості Кремля. Йому все важче підтримувати своїх сателітів у різних точках планети. Проросійський режим Придністров’я – не виняток. Кожен рубль, витрачений на підтримку сепаратистів у Молдові, – це мінус один рубль на закупівлю снарядів для російської армії. Тому малоймовірно, що Москва в умовах колосальних військових витрат додатково візьме на себе пряме фінансування сепаратистського анклаву у разі його дефолту. На думку Серджіу Тофілата, головна мета затіяної Путіним авантюри з енергокризою у Молдові – змусити Україну відновити транзит газу до Європи. Молдавський експерт наголошує, що російський диктатор бореться за гроші, яких йому гостро не вистачає для продовження агресії проти України. Через зупинку транзиту газу до Європи Москва втратить близько 6,5 млрд доларів США на рік . "Чому Путін домагається постачання газу до Молдови саме за традиційним маршрутом через ГВС (газовимірювальна станція. — Ред.) Суджа в Курській області на східному кордоні України? Тому що, якщо Україна допустить постачання газу цим маршрутом, фактично відновивши транзит для Молдови, путінські клеврети в Словаччині, Угорщині та інші скажуть – відновіть транзит і нам. Тому ГВС Орлівка (точка входу газу на заході Одеської області, частина того самого Трансбалканського газопроводу. – Ред.) Путіну не цікава", – пояснив молдавський експерт.

Якщо Україна не піддасться на шантаж і не відновить транзит, Росія все ж таки організує постачання газу в придністровський регіон з півдня Трансбалканським трубопроводом, але в обсягах, достатніх тільки для вироблення електроенергії на Молдавській ДРЕС виключно для внутрішніх споживачів "ПМР", вважає Серджіу Тофілат. Проте відновлення постачання газу до Молдови в скороченому обсязі лише продовжить агонію невизнаної республіки. "Без продажу електрики Молдові сепаратисти не зможуть наповнити бюджет та виконувати соціальні зобов’язання", — вважає Тофілат.

Він також припускає, що енергокриза може вплинути і на ситуацію на правому березі Дністра, у Молдові. "Існують ризики (падіння популярності президента Республіки Молдова Маї Санду через зростання цін на енергоносії. – Ред.), але рейтинги Санду – це питання комунікацій влади з виборцями. Якщо людина, отримуючи платіжку за електрику, буде матюкати Путіна, тоді проєвропейські сили у Молдові виграють. А якщо людина буде ображена на чинну владу, тоді вони програють", — підбив підсумок молдавський експерт.

На його думку, нинішня ситуація створює передумови для возз’єднання Молдови: "Тирасполь має єдиний вихід — попросити допомоги у Кишинева. Але якщо ми їм допомагаємо, то і вирішуємо питання возз’єднання".