У Придністров’ї дозволили збирати валежник як альтернативу російському газу

Красносільський повторно скликав Раду безпеки одразу, як стало очевидно — російського газу не буде

Рада безпеки невизнаної республіки чотири години вирішувала, як вижити в умовах відсутності безкоштовного російського газу.

Для збору валежника вручну документи не потрібні, проте при використанні технічних засобів громадянам ПМР буде потрібен дозвіл держадміністрацій", — повідомляє пресслужба президента невизнаної ПМР Вадима Красносільського.

У Держслужбі екологічного контролю ПМР пояснили, як і де можуть збирати валежник громадяни республіки. За словами начальника цієї служби, тепер збирати вільну деревину для особистого користування може будь-який бажаючий мешканець Придністров’я. Єдине правило — не можна використовувати бензопилу та транспортний засіб для її перевезення, наприклад, легковий або вантажний автомобіль, причіп.

Красносільський повторно скликав Раду безпеки одразу, як стало очевидно — російського газу не буде. 19 грудня Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі ще раз підтвердив, що Україна не буде продовжувати контракт із Газпромом на транзит газу.

Як раніше повідомляв Телеграф 11 грудня влада проросійського анклаву ввела в регіоні надзвичайне економічне становище через можливе зупинення постачання російського газу в Придністров’я через Україну.

Вийшовши після виснажливого чотиригодинного засідання Радбезу, Красносільський звернувся до народу республіки із закликом паніці не піддаватися, консолідуватися та чітко виконувати свої функції.

"Панікувати – значить грати на руку недоброзичливцям", – наголосив Вадим Красносільський.

Зокрема, за підсумками наради, владою ПМР прийнято рішення перевести освітні заклади регіону на віддалений режим роботи, а відвідування дитячих садків – лише для тих дітей, чиї обидва батьки працюватимуть.

Для мінімізації наслідків енергетичної кризи влада ПМР також закриє деякі лікувальні заклади.

Щоб звільнити ліжковий фонд для невідкладного стаціонарного лікування з 23 грудня в республіці припиняється планова диспансеризація.

На Раді безпеки також "говорили про запаси альтернативних газу видів палива, у тому числі про тверде. Громадянам дозволено збирати відмінковий ліс.

Про всяк випадок Міністерство оборони Республіки звітувало про те, що в них є 40 польових кухонь.

Необхідність оголошення особливого правового режиму влада "Придністров’я" пояснює можливим скороченням або припиненням постачання до регіону природного газу з 1 січня 2025 року.

Економіка та життєзабезпечення "Придністровської Молдавської Республіки (ПМР)" — анклава на лівому березі Дністра, що відколовся від Молдови в 1992 році, критично залежить від постачання російського газу.

Базовими підприємствами Придністров’я населення якого становить близько 400 тис. людина, що працює на газу Молдавська ГРЕС, а також дуже енергоємні Молдавський металургійний завод (ММЗ) та Цементний комбінат у Рибниці. Близько 2/3 населення Придністров’я проживають у міській забудові, в панельних будинках, опалюваних газом.