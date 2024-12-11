У "Придністров’ї" запровадили надзвичайний економічний стан: що це означає для проросійського анклаву

У невизнаній "ПМР" запровадили надзвичайний стан в економіці

Влада невизнаного "Придністров’я" запровадила надзвичайний економічний стан через побоювання припинення постачання газу. 11 грудня Верховна рада проросійського анклаву затвердила Указ "президента Придністровської Молдавської Республіки" про запровадження надзвичайного економічного стану.

"Президент ПМР" своїм указом зокрема заборонив експорт енергоресурсів. Експорт електроенергії, близько 70% якої поставляється на територію, підконтрольну Кишиневу, згідно з указом, дозволяється лише за умови збереження постачання газу до "Придністров’я".

Указом також встановлюється особливий порядок реалізації, придбання та розподілу продовольства та предметів першої необхідності, запроваджується обмеження на окремі види фінансової та економічної діяльності, включаючи переміщення товарів, фінансових засобів та надання послуг.

"Президент ПМР" своїм указом надав особливі права уряду невизнаної республіки у фінансовій сфері та призупинив на термін дії указу деякі конституційні права мешканців регіону, запровадивши фактично трудову та матеріальну мобілізацію.

На період надзвичайного економічного становища можуть бути обмежені право на свободу праці, право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, вибирати рід діяльності та професію, право на заборону примусової праці, право на страйк, право на відпочинок та на встановлену законом тривалість робочого часу. в указі.

Необхідність оголошення особливого правового режиму влада "Придністров’я" пояснює можливим скороченням або припиненням постачання до регіону природного газу з 1 січня 2025 року.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у "Газпромі" підготували план на випадок припинення транзиту газу до Європи через територію України.