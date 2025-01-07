Приднестровье на грани полного банкротства. Спасет ли Путин сепаратистов?

Какими могут быть последствия энергокризиса в регионе и при чем здесь Украина

Из-за газового кризиса, как и прогнозировал "Телеграф" , в самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республике" с нового года прекратили работу все предприятия за исключением продовольственных. Основную электростанцию региона — Молдавскую ГРЭС – перевели на уголь. Его запасов хватит только до 20 февраля 2025 года. Теперь станция, бывшая основным источником экспортных доходов непризнанной республики, не продает электроэнергию в Молдову – едва хватает для внутренних нужд.

Причиной прекращения поставок газа в приднестровский регион российский "Газпром" назвал вовсе не остановку транзита через территорию Украины, а "отказ молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа". Российский газовый монополист мог бы организовать доставку газа в Молдову в обход Украины через Турцию по Трансбалканскому газовому коридору. Однако "Газпром" не забронировал мощности для поставки газа в Молдову по этому маршруту.

Стоит подчеркнуть, что власти Приднестровья тридцать лет с момента обретения "независимости" ничего не делали для реальной энергетической независимости — не искали альтернативных источников энергии, не адаптировали население к рыночным ценам. Им удобно было оставаться зависимыми от Кремля. Так и сейчас, вопреки экономической логике, власти "ПМР" не стали пересматривать абсолютно нерентабельный тариф за электрику для населения после того, как возросли затраты на производство электроэнергии на Молдавской ГРЭС. В то же время, Тирасполь с 1 января значительно повысил плату (больше чем в 3 раза! – Ред.) за электрику для предприятий, которые и так терпят колоссальные убытки из-за войны в Украине.

Власти сепаратистского анклава упорно продолжают ждать помощи из Москвы . Такая экономическая политика гарантированно ведет к следующей стадии кризиса – к коллапсу государственных финансов "ПМР". И вот почему.

Приднестровье на грани дефолта

Промышленные предприятия и организации "ПМР" генерируют почти 60% всех доходов республиканского бюджета. Еще около 20% доходов бюджета – это подоходный налог с физлиц. Из-за войны в Украине основные налогоплательщики Приднестровья с трудом наполняли неуклонно тающий в последние три года бюджет сепаратистского анклава. Покрывать дефицит бюджета власти Приднестровья собирались за счет кредитов "предприятий сферы естественных монополий, жилищно-коммунального хозяйства", указано в пояснительной записке к закону "ПМР" о бюджете на 2025 год.

На самом же деле дыры в бюджете "ПМР" затыкал Кремль — главный бенефициар "независимости Приднестровья". О том, как это происходило, рассказал "Телеграфу" бывший советник президента Республики Молдова в энергетической сфере, один из авторов отчета о финансировании Россией сепаратистского анклава Серджиу Тофилат. По его данным, основным способом субсидирования отколовшегося от Молдовы региона был бесплатный газ, который Россия поставляла в непризнанную "ПМР". Деньги от продажи российского газа накапливались на специальном счете компании "Тираспольтрансгаз–Приднестровье". А потом в виде кредитов перечислялись в бюджет непризнанного региона, объяснил молдавский эксперт.

Именно эти кредиты имели в виду приднестровские финансисты, когда указывали источники покрытия огромного дефицита бюджета. Теперь этих кредитов не будет, так как нет газа. Не будет также и налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов, которые остановлены и не производят продукцию. "По январю месяцу мы планировали произвести порядка 17,5 тысячи тонн готовой продукции. Естественно, на сегодняшний день эта цифра равна нулю. А значит, все налоговые выплаты сводятся к нулю", — пожаловался генеральный директор крупнейшего налогоплательщика непризнанной "республики", Молдавского металлургического завода.

Сможет ли Москва спасти Тирасполь от банкротства?

Война в Украине изменила возможности Кремля. Ему все трудней поддерживать своих сателлитов в разных точках планеты. Пророссийский режим Приднестровья — не исключение. Каждый рубль, потраченный на поддержку сепаратистов в Молдове, – это минус один рубль на закупку снарядов для российской армии. Поэтому маловероятно, что Москва в условиях колоссальных военных затрат, дополнительно возьмет на себя прямое финансирование сепаратистского анклава в случае его дефолта. По мнению Серджиу Тофилата, главная цель затеянной Путиным авантюры с энергокризисом в Молдове – заставить Украину возобновить транзит газа в Европу. Молдавский эксперт подчеркивает, что российский диктатор борется за деньги, которых ему остро не хватает для продолжения агрессии против Украины. Из-за остановки транзита газа в Европу Москва потеряет около 6,5 млрд долларов США в год . "Почему Путин добивается поставок газа в Молдову именно по традиционному маршруту через ГИС (газоизмерительная станция. — Ред.) Суджа в Курской области на восточной границе Украины? Потому что, если Украина допустит поставки газа по этому маршруту, фактически возобновив транзит для Молдовы, путинские клевреты в Словакии, Венгрии и остальные скажут – возобновите транзит и нам. Поэтому ГИС Орловка (точка входа газа на западе Одесской области, часть того самого Трансбалканского газопровода. — Ред.) Путину не интересна", — объяснил молдавский эксперт.

Если Украина не поддастся на шантаж и не возобновит транзит, Россия все же организует поставку газа в приднестровский регион с юга по Трансбалканскому трубопроводу, но в объемах, достаточных только для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС исключительно для внутренних потребителей "ПМР", считает Серджиу Тофилат. Однако возобновление поставок газа в Молдову в сокращенном объеме лишь продлит агонию непризнанной республики. "Без продажи электричества Молдове сепаратисты не смогут наполнить бюджет и выполнять социальные обязательства", — считает Тофилат.

Он также допускает, что энергокризис может повлиять и на ситуацию на правом берегу Днестра, в Молдове. "Существуют риски (падения популярности президента Республики Молдова Майи Санду из-за роста цен на энергоносители. – Ред.), но рейтинги Санду – это вопрос коммуникаций властей с избирателями. Если человек, получая платежку за электрику, будет материть Путина, тогда проевропейские силы в Молдове выиграют. А если человек будет обижен на действующую власть, тогда они проиграют", — подвел итог молдавский эксперт.

По его мнению, нынешняя ситуация создает предпосылки для воссоединения Молдовы: "У Тирасполя единственный выход — попросить помощи у Кишинева. Но если мы им помогаем, то и решаем вопрос воссоединения".