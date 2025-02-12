Туреччину замітає хуртовинами — влада вже закрила школи, чиновники йдуть у відпустки (епічні відео)

Через негоду люди змушені штовхати громадський транспорт. На вулицях багато аварій

Потужні снігопади у Стамбулі змусили місцеву владу призупинити навчальний процес у всіх закладах освіти. Про таке рішення повідомив губернатор провінції Стамбул Давут Гюль у соціальній мережі X.

За словами очільника регіону, снігопади продовжують накривати місто та суттєво ускладнюють повсякденне життя через низькі температури. Метеорологічні служби прогнозують подальше погіршення погодних умов та зниження температури повітря по всьому місту.

Окрім закриття навчальних закладів, влада Стамбула надала адміністративні відпустки окремим категоріям держслужбовців. Зокрема, 12 лютого на роботу можуть не виходити працівники з інвалідністю, хронічними захворюваннями та вагітні жінки.

Зимова негода також охопила інші європейські країни. У Великій Британії зафіксували найнижчу температуру за останні 15 років – у шотландському селі Альтнахарра стовпчики термометрів опустилися до -18,9°C.

Трагічні наслідки негоди зафіксували також у Франції. У департаменті Нор через сніг та ожеледицю загинули двоє людей.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україну йдуть снігопади. Скоро у деяких регіонах серйозно засніжить.