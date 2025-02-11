В Україну йдуть снігопади: яким регіонам приготуватися (мапа)

У охочих з’явиться можливість зліпити сніжну бабу та пограти у сніжки

У вихідні на зміну густим туманам прийдуть снігопади. Циклон, який принесе опади, прокотиться країною із заходу на схід.

Про це свідчать дані метеорологічного ресурсу Ventusky. Діти зможуть порадіти зимовим розвагам: санчатам та грі у сніжки.

Вранці у суботу, 15 лютого, атмосферний фронт зайде у північно-західні регіони та станом на 8:00 майже дійде до Києва. Сніг сипатиме у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Житомирській та Вінницькій областях.

Увечері того ж дня снігопади вже накриють майже всю країну, за винятком півдня та частин Донецької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

У неділю, 16 лютого, опади очікуються лише у Карпатах, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях, місцями на Черкащині, Кіровоградщині та Харківщині.

Нагадаємо, хмарність, яка тримається у Києві дуже давно, найближчими днями зникне. Містяни зможуть насолодитися променями сонця, хоча на вулиці все ще триматиметься мороз.

Також повідомлялося, що похолодання, яке українці відчули на початку лютого, – це лише перша хвиля. Далі стане ще холодніше. Починаючи з 15 лютого і по 20 число включно, на нас чекає нова хвиля морозів, яка буде пов’язана з надходженням арктичного повітря в тилу холодного фронту.