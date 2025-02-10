Снігопади, хуртовини та люті морози. Яким областям не пощастить з погодою в середині лютого

Після двох місяців аномального, місцями рекордного тепла, в Україну нарешті прийшла класична зимова погода зі стійкими морозами. Однак кількість снігу по всій країні залишається незначною.

У більшості областей його немає, а у східних, місцями північних регіонах і півдні присутній лише 1-4 см сніжного покриву. Температура повітря наприкінці першої декади лютого в усіх регіонах зберігається нижче за норму на 2-4 °С, а мінімальні показники нічної температури досягають -12…-14 °С.

У другій декаді місяця в Україні переважатиме відносно холодна погода зі стійкими морозами. Причина таких холодів — малорухливий антициклон, який охопить більшу частину Східної та Північної Європи. На тлі високого атмосферного тиску опадів буде небагато, і лише 14 – 15 лютого холодний фронт із північного заходу принесе у більшість областей невеликий, місцями помірний сніг та снігову крупу; на узбережжі морів та в Криму опади будуть у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах спостерігатиметься ожеледиця, місцями сніговий накат.

Вітер із 11 по 14 лютого буде переважно слабким, змінних напрямків зі швидкістю 2 – 8 м/с. 15 – 16 лютого очікується помітне посилення вітру північного та північно-західного напрямку до 9 – 14 м/с, в окремих районах не виключені пориви до 15 – 17 м/с, а також слабка хуртовина. З 17 по 20 лютого вітер матиме північно-західний напрямок зі швидкістю 5 – 10 м/с.

Щодо температури повітря, то з 11 по 15 лютого вночі вона очікується в межах -8…-14 °С, у південній частині та Криму -3…-8 °С; днем повітря прогріватиметься до -6…+1°С, у південних областях та на Закарпатті -2…+4°С. Починаючи з 15 лютого і по 20 число включно, на нас чекає нова хвиля холодів, яка буде пов'язана з надходженням арктичного повітря в тилу холодного фронту. Таким чином, нічна температура знизиться до -9…-15°С, вдень очікується -3…-8°С. На півдні морози виявляться не такими суттєвими – в нічний час тут прогнозується -5…-10 °С, днем ​​-1…-6 °С.

У загальному, друга декада місяця буде в Україні суттєво холоднішою за першу, з відхиленням від норми на 3 – 6 °С. Візуально це можна спостерігати на прогностичній карті середньої аномалії температури повітря на період з 10 по 17 лютого.

На ній синьою заливкою виділені райони з холоднішою погодою, і чим темніший колір, тим нижчі температури варто очікувати в конкретній місцевості:

Раніше "Телеграф" розповідав, що в одній з областей України відчутно потеплішає.