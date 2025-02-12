Турцию заметает вьюгами — власти уже закрыли школы, чиновники уходят в отпуск (эпические видео)

Из-за непогоды люди вынуждены толкать общественный транспорт. На улицах много аварий

Мощные снегопады в Стамбуле заставили местные власти приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях. Об этом решении сообщил губернатор провинции Стамбул Давут Гюль в социальной сети X.

По словам главы региона, снегопады продолжают накрывать город и существенно усложняют повседневную жизнь из-за низких температур. Метеорологические службы прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий и понижение температуры воздуха по всему городу.

Кроме закрытия учебных заведений, власти Стамбула предоставили административные отпуска отдельным категориям госслужащих. В частности, 12 февраля на работу могут не выходить работники с инвалидностью, хроническими заболеваниями и беременные женщины.

Зимняя непогода также охватила другие европейские страны. В Великобритании зафиксировали самую низкую температуру за последние 15 лет – в шотландской деревне Альтнахарра столбики термометров опустились до -18,9°C.

Трагические последствия непогоды зафиксировали также во Франции. В департаменте Нор из-за снега и гололеда погибли два человека.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину идут снегопады. Скоро в некоторых регионах серьезно заснежится.