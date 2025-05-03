"Вони розминаються": США засумнівалися у здатності перемогти Китай

Чи вистачить у США сил захистити Тайвань

В цей час США вистачає сил, щоб перемогти Китай, якщо той захоче спробувати окупувати Тайвань. Однак, так може бути не завжди.

Про це розповів командувач сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні, адмірал Семюел Папаро під час форуму Інституту Маккейна в Аризоні. Його слова наводить Financial Times.

"Сполучені Штати здобудуть перемогу в конфлікті в його нинішньому стані, використовуючи ту силу, яку ми маємо зараз", — сказав він.

За його словами, Вашингтон володіє вищими можливостями під водою, у космосі та антикосмічних засобах. Однак адмірал попереджає, що Китай будує флот швидше, ніж американці — два китайські підводні човни спускаються на воду на рік, тоді як США за цей час може зібрати 1,4 підводного човна. З бойовими кораблями справи ще гірші — 6 проти 1,8 щорічно.

Папаро підкреслив, що дії Китаю з року в рік стають дедалі агресивнішими. Це у Вашингтоні називають тактикою "жабки в кип'ятку" — поступове підвищення ризику військового зіткнення, з метою змусити противника недооцінювати загрозу доти, поки не стане занадто пізно. Адмірал також зазначив, що Китай також нарощує кількість військових навчань не лише біля Тайваню, а й в інших частинах Тихого океану, доходячи навіть до Австралії.

"Вони розминаються... Вони поступово стають глобальною силою", — сказав він.

За словами Папаро, Пекін віддав своїй армії наказ бути готовим до вторгнення на Тайвань до 2027 року, проте це не означає, що вторгнення розпочнеться. А ось чи відбудеться воно, залежатиме від низки факторів, які включають боєздатність Тайваню і те, наскільки його союзники будуть готові втрутитися.

"Урок історії в тому, що люди завжди кажуть, що Америка ніколи не вплутається в бійку. Але це не відповідає дійсності", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, на початку квітня у ЗМІ потрапили таємні плани щодо вторгнення Китаю на Тайвань. Для цього в Пекіні навіть розробили нову стратегію забезпечення морської логістики.