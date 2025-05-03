"Они разминаются": США засомневались в способности победить Китай

Хватит ли у США сил защитить Тайвань

В настоящее время у США хватает сил, чтобы победить Китай, если тот захочет попытаться оккупировать Тайвань. Однако так может быть не всегда.

Об этом рассказал командующий силами США в Индо-Тихоокеанском регионе, адмирал Сэмюэл Папаро во время форума Института Маккейна в Аризоне. Его слова приводит Financial Times.

"Соединенные Штаты одержат победу в конфликте в его нынешнем состоянии, используя ту силу, которой мы располагаем сейчас", — сказал он.

По его словам, Вашингтон обладает превосходящими возможностями под водой, в космосе и анти-космических средствах. Однако адмирал предупреждает, что Китай строит флот быстрее, чем американцы — две китайские подлодки спускаются на воду в год, в то время как США за это время может собрать 1,4 подлодки. С боевыми кораблями дела обстоят еще хуже — 6 против 1,8 ежегодно.

Папаро подчеркнул, что действия Китая с года в год становятся все более агрессивными. Это в Вашингтоне называют тактикой "кипящей лягушки" — постепенное повышение риска военного столкновения, с целью заставить противника недооценивать угрозу до тех пор, пока не станет слишком поздно. Адмирал также отметил, что Китай также наращивает количество воинских учений не только возле Тайваня, но и в других частях Тихого океана, доходя даже до Австралии.

"Они разминаются… Они постепенно становятся глобальной силой", — сказал он.

По словам Папаро, Пекин отдал своей армии приказ быть готовыми ко вторжению на Тайвань до 2027 года, однако это не значит, что вторжение начнется. А вот произойдет ли оно, будет зависеть от ряда факторов, которые включают боеготовность Тайваня и то, насколько его союзники будут готовы вмешаться.

"Урок истории в том, что люди всегда говорят, что Америка никогда не ввяжется в драку. Но это не соответствует действительности", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в начале апреля в СМИ попали тайные планы по вторжению Китая на Тайвань. Для этого в Пекине даже разработали новую стратегию по обеспечению морской логистики.