Потенційне вторгнення? На Тайвані назвали дату можливого початку війни з Китаєм

Один з маркерів готовності Китаю до нападу на Тайвань – вимога китайського лідера Сі Цзіньпіна до НОАК "стати сучаснішою" до 2027 року

Війна між Тайванем та Китаєм може початися у 2027 році. Саме на цей рік китайська комуністична партія готує свою армію, щоб вторгнутися на острів та нарешті окупувати його. Зростаюче напруження між КНР та Тайванем – сигнал, що війна може спалахнути дуже скоро.

Про це повідомило інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на висновки, які зробило міністерство оборони Тайваня. Тайванські військові вважають, що до 2027 року китайська армія буде цілком готова до вторгнення на острів.

Тайвань найближчим часом планує проведення особливих військових навчань. Військові зимітують напад китайської армії на острів, щоб перевірити, наскільки вони готові відбивати натиск сил, відправлених Народно-визвольною армією Китаю (НОАК).

"Тайвань вперше визначив 2027 рік як потенційний рік для китайського вторгнення під час своїх щорічних військових навчань, оскільки на самоврядному острові зростає занепокоєння щодо напруженості у відносинах з Пекіном… Навчання також подвояться до десяти днів цього літа, що відображає підвищену увагу до військової готовності в демократії, яку Китай вважає своєю територією", – зазначає видання.

При цьому в першу чергу повідомлення міноборони Тайваню спрямоване на інформування парламенту, оскільки там зараз немає консенсуса щодо оборонних витрат. Можливо, що таким чином, вперше за 10 років вказуючи дату можливого нападу Китаю, міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку планує змусити законодавців припинити чвари з приводу збільшення фінансування оборони.

Один з маркерів готовності Китаю до нападу на Тайвань – вимога китайського лідера Сі Цзіньпіна до НОАК "стати сучаснішою" до 2027 року, а у 2047 році стати армією світового класу. Окрім цього, американські офіційні особи попередили Тайвань про загрозу вторгнення у 2027 році: до цього часу Китай планує наростити кількість винищувачів, військових кораблів, подвоїти запаси конвенційних балістичних та крилатих ракет. Китайські війська демонстративно проводять агресивні військові навчання навколо Тайваню, а риторика офіційного Пекіну складається з погроз на адресу острова.

Раніше "Телеграф" писав про те, що військово-морські сили та берегова охорона Китаю провели навчання з морської блокади на стратегічному водному шляху поблизу японського острова. На ньому розміщуються військові США.