Економічний експерт каже, що захоплення крихітного клаптика суші в архіпелазі Спратлі загострило боротьбу за ресурси, морські шляхи та стратегічний вплив в Індо-Тихоокеанському регіоні

Для розуміння, що захопив Китай та чому це важливо.

Острівець Сенд-Кей, де висадилися китайські прикордонники, — це крихітний шматочок суші, коралового походження, десь 20 на 10 метрів.

Острів Іту, який зайнятий Філіппінами і знаходиться поряд з острівцем Сенд-Кей — трохи більше приблизно 5 кв. км.

Але Іту — не лише база філіппінських ВМС, а й головний острів у місцевому острівному архіпелазі.

Але перед тим як його назвати, потрібно переконатися, хто перед вами: в’єтнамець, китаєць чи філіппінець.

В’єтнамською — це архіпелаг Спратлі, китайською — Наньша, тагальською — Калаян, що в перекладі означає "земля свободи".

Вже з цього визначення стає зрозуміло, що для Філіппін це вже не просто острови, а символ, міфологема.

Але найчастіше називають їх саме «Спратлі».

На цих островах немає місцевого населення, натомість є три військові аеродроми.

Під час Другої світової війни Японія їх утримувала до самої капітуляції — там розміщувалася база японських підводних човнів.

Архіпелаг займає унікальне стратегічне значення на стику Тихого та Індійського океанів та основних торгових шляхів Індо-Тихоокеанського регіону.

Це, можна сказати, "коралове серце" морських торгових маршрутів з Тихого океану до Індійського.

Саме тому острови хаотично розподілені між основними геополітичними гравцями за схемою "хто, де встиг, там і сів".

В основному це: Китай, В’єтнам, Філіппіни, Тайвань, Бруней, Малайзія.

Міністерство енергетики США визначило, що на банку Рід в архіпелазі Спратлі знаходяться запаси нафти — до 5,4 млрд барелів та природного газу — до 55,1 трлн м куб.

Китай заявив про свою юрисдикцію над островами у 1932 році та оспорював контроль над ними з Францією, яка володіла колоніями в Індокитаї.

Потім острови 1941 року захопила Японія.

Після Другої світової війни Франція ще намагалася відновити свою імперію в Індокитаї, але марно.

Після її відходу претензії на острови висунув В’єтнам.

У 1956 році Морський інститут Філіппін назвав острови "Kalaya’an" (Земля свободи) і заявив про претензії Філіппін на весь архіпелаг.

В 1988 між В’єтнамом і Китаєм відбулася навіть морська битва "за Спратлі". Переміг Китай.

У 2008-му році Філіппіни заявили, що будуть "боротися до останнього моряка і морського піхотинця" за острови архіпелагу.

2011 року міжнародний суд у Гаазі визнав юрисдикцію над островами за Філіппінами, а претензії Китаю назва "не обґрунтованими".

Китай відмовився визнати рішення суду.

У 2018 році Китай почав розміщувати на своїх островах архіпелагу системи ППО та протикорабельні ракетні комплекси.

У листопаді 2022 року Китай звинуватив США у тому, що американський ракетний крейсер вдерся у китайські територіальні води.

А в серпні 2023 року китайський корабель заблокував судна берегової охорони Філіппін.

Джерело: Facebook-сторінка Олексій Кущ.