Трамп грає, коли козирів більше. Дипломат оцінив загрозу ядерної війни між США і Китаєм

Пекін має набагато менший ядерний арсенал, аніж Вашингтон

Заяви керівництва Китаю про готовність Пекіну до будь-яких форм протистояння зі США – політичних, економічних, мілітарних – вказують на рішучість обох сторін застосувати навіть воєнний сценарій, але не виключають і залаштункові способи розв’язання суперечностей між геополітичними гігантами.

Про це в міні-інтерв’ю "Телеграфу" розповів професійний дипломат, посол України в Республіці Хорватія (2010—2017) та Боснії і Герцеговині (2011—2017) Олександр Левченко. Він оцінив імовірність загрози ядерної війни.

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Експосол нагадав, що офіційно США вважають Тайвань частиною Китаю, проте не квапляться скоротити допомогу Тайбею і підштовхнути його до зближення з Пекіном.

— Навпаки, адміністрація Байдена надавала Тайваню значну військову та політичну підтримку. З одного боку, Трамп декларує свою ворожість до дій Пекіна щодо Тайбея, а з іншого — не виключене задіювання секретних каналів комунікації зі встановлення з Китаєм довірливих відносин. Тобто Вашингтон міг би "здати" Тайвань за якісь дуже заманливі пропозиції Пекіна. Відверто про це не говориться, проте такий сценарій не виключається, — каже дипломат.

Він наголосив: Китай відкрито демонструє, що за жодних умов не відмовиться від повернення Тайваню в своє державно-правове поле. Отже, спочатку буде задіяна політика та "човникова" дипломатія, а далі можливе загострення ситуації у разі дуже агресивної реакції США.

— Ядерне зіткнення не в інтересах жодної зі сторін, причому Китай дуже добре розуміє, що має набагато менший ядерний потенціал, аніж США. Очевидно, що в разі збройного протиборства застосовуватиметься виключно конвенційне озброєння. Проте в разі ескалації ситуація може загостритися максимально. Пекін точно не застосує першим ядерну зброю, а Вашингтон вкотре прокалькулює, що це дасть, якщо ударити ядерними зарядами, — припустив експосол.

На його думку, це буде програшна ситуація, тому до ядерної війни не дійде, якщо не втрутиться якийсь серйозний непередбачуваний суб’єктивний фактор.

— На сьогодні всі карти на столі. Причому, на перший погляд, не видно, що у якоїсь зі сторін більше козирів. А Трамп любить грати тільки тоді, коли козирів більше, — наголосив Олександр Левченко.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" найгірший для України варіант гри Трампа.