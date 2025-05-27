Ядерна війна в космосі близька як ніколи? Путін та його союзники жорстко розкритикували мрію Трампа

Представники цих країн вже говорять про ядерну війну в космосі

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани створення нової системи космічної протиракетної оборони під назвою "Золотий купол", яка має захищати територію Сполучених Штатів. Проте суперники Вашингтона – зокрема Китай, Північна Корея та Росія – вже назвали цю ініціативу провокацією.

Про це повідомляє The Time. Запропонована система, розробка якої ще перебуває лише на стадії концепції і потребуватиме роки на реалізацію, викликає чимало запитань – від фінансування до технічної реалізації. За словами Трампа, "Золотий купол" має стати аналогом ізраїльського "Залізного купола", але у глобальному масштабі: передбачається використання супутників, сенсорів та перехоплювачів, здатних знищувати ракети навіть з протилежного боку планети.

Реакція Північної Кореї:

27 травня північнокорейські державні ЗМІ оприлюднили заяву МЗС КНДР, у якій "Золотий купол" назвали "сценарієм ядерної війни в космосі" та проявом стратегії однополярного домінування США. У заяві також йдеться, що проєкт є типовим виявом політики "Америка передусім", а також "зарозумілісті, самовпевненості та свавілля" Вашингтона.

Північна Корея, яка володіє однією з найбільших армій у світі (понад 1,3 мільйона військових), лише у 2024 році здійснила 47 ракетних запусків, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети. За оцінками американської Асоціації контролю над озброєнням, Пхеньян має у своєму розпорядженні 70-90 ядерних боєзарядів та продовжує активно нарощувати арсенал.

У заяві МЗС наголошується, що США використовують нібито оборонну концепцію як прикриття для "мілітаризації космосу" та прагнення "отримати перевагу у всіх сферах" завдяки превентивному домінуванню.

Росія

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва ставиться до проєкту "Золотий купол". Водночас він нагадав, що президент РФ Володимир Путін неодноразово запевняв: стратегічні системи Росії здатні "надійно долати будь-які системи ППО, включно з багатошаровими".

Попри обмеження, накладані міжнародними санкціями, ракетний арсенал Росії залишається значною загрозою. За інформацією Агентства військової розвідки США, до 2035 року РФ може мати до 1000 гіперзвукових ракет із додатковим прискоренням, близько 5000 крилатих ракет для ударів по землі та приблизно 400 міжконтинентальних балістичних ракет.

У звіті Конгресу США за травень наголошується, що російські ракети здатні нести ядерні боєзаряди, а ядерні погрози стали інструментом стримування іноземного втручання в агресію РФ проти України.

Китай

Китай виступив із критикою проєкту Трампа ще 21 травня. Речниця МЗС КНР Мао Нін на щоденному брифінгу закликала Вашингтон відмовитися від ініціативи, заявивши, що вона "збільшує ризик перетворення космосу на зону бойових дій, створює передумови для космічної гонки озброєнь і підриває міжнародну систему безпеки та контролю над озброєннями".

Пентагон оцінює Китай як серйозну ракетну загрозу, яка стрімко розвивалася останні два десятиліття. Згідно зі звітом 2024 року, Пекін має "найбільший у світі арсенал гіперзвукових ракет", понад 600 ядерних боєзарядів і близько 400 МБР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав російську владу припинити "грати в ігри" та надати реалістичні пропозиції щодо припинення вогню в Україні. Він наголосив, що подальші дії Вашингтона залежатимуть від позиції Кремля: або продовження мирних переговорів між Україною та Росією, або впровадження нових санкцій, які ізолюють РФ і перетворять її на "торговий острів".