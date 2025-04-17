Маск збудує "Золотий купол" для Трампа? Що відомо про майбутній протиракетний захист США

У США буде свій купол, тільки не залізний, а золотий

Ілон Маск може отримати головну роль у створенні "Золотого купола" для Дональда Трампа. Його компанія SpaceX стає фаворитом у боротьбі за участь у масштабному проєкті протиракетного захисту США під назвою "Золотий купол".

За інформацією шести джерел, Маск співпрацює з компанією Palantir та виробником безпілотників Anduril для розробки ключових компонентів системи. Про це повідомляє Independent.

Проєкт розпочато за розпорядженням президента США Дональда Трампа, який 27 січня назвав потенційну ракетну атаку "найбільш катастрофічною загрозою для Сполучених Штатів". Система базується на принципах ізраїльського "Залізного купола" та спрямована на створення надійного протиракетного щита.

За даними джерел, план консорціуму передбачає запуск від 400 до понад 1000 супутників для виявлення та відстеження ракет, а також окремий флот із 200 ударних супутників, оснащених ракетами або лазерами для знищення ворожих об'єктів. SpaceX не братиме участі у розробці зброї для супутників.

Особливістю пропозиції SpaceX є запровадження моделі "служби за підпискою", коли уряд платитиме за доступ до технологій, а не купуватиме систему. Цей підхід може прискорити розгортання "Золотого купола", хоча деякі представники Пентагону проти такої ідеї.

Попередні інженерні та проєктні роботи для супутникової системи виявлення ракет оцінюються у 6-10 мільярдів доларів. Очікується, що перші компоненти "Золотого купола" мають запрацювати вже у 2026 році. А загальна вартість проєкту може перевищувати мільярд доларів.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що обіцяв Трамп у своїй передвиборчій програмі. Серед головних заяв — покласти край війні в Україні та створити власний "Залізний купол".