Трамп може нарешті "дозріти" до санкцій проти Росії: ЗМІ назвали умову та терміни

Протягом кількох тижнів Трамп шалено пручався спробам змусити його натиснути на Кремль та Путіна

Президент США Дональд Трамп вже цього тижня може схвалити введення проти Росії "драконівських санкцій", над якими працював сенатор Ліндсі Грем, або інші санкційні обмеження. Розчарування Трампа діями російського правителя Володимира Путіна відчутно зростає на тлі ракетних ударів російського режиму по Україні та значно сповільнені темпи мирних переговорів, оскільки Кремль їх відкрито саботує.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела з оточення Трампа. Один зі співрозмовників сказав, що обмеження з боку США, можливо, не будуть включати російський банківський сектор, проте обговорюються інші варіанти тиску на Кремль.

Інше джерело зазначило, що оскільки у Трампа зазвичай сім п'ятниць на тиждень, врешті він може передумати та не вводити нові санкції проти Росії. Щобільше, видання зазначає, що за даними джерел, Трамп "втомився" від мирних переговорів та знову планує відмовитися від участі у них, оскільки швидкої перемоги на цьому напрямку точно не буде. Незрозуміло, чи збереже Україна військову допомогу від Сполучених Штатів у випадку, якщо Трамп накаже вивести США з мирного процесу.

Протягом кількох тижнів Трамп шалено пручався спробам України, союзників та адекватної частини адміністрації змусити його натиснути на Путіна, оскільки Кремль не погодився на запропоноване Вашингтоном 30-денне припинення вогню. На заваді планам адекватних американських політиків стало три причини – неприязнь Трампа до президента України Володимира Зеленського, хибна думка про те, що додаткові санкції нібито не обмежать здатність Росії вести війну, натомість ускладнивши відродження торгівельних зв'язків США та Росії, та ще більш хибна думка Трампа, що він знає Путіна та зможе покласти край війні, оскільки Путін погодиться зробити йому "особисту послугу".

Втім, після розмови Трампа та Путіна телефоном думка американського президента про главу Кремля зі скреготом та поступово, але почала змінюватися у гіршу сторону. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Трамп нарешті зрозумів, що Путін його просто дурить. Але думка Трампа мінлива, як вітер: він може відмовитися від введення санкцій проти Росії буквально в останній момент.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що він "незадоволений" Путіним через атаки на Україну, а потім взагалі назвав російського правителя "божевільним". Спецпредставник президента з питань України Кіт Келлог заявив, що "ці напади ганебні" та висунув Путіну вимогу припинити вогонь негайно, духовний радник Трампа пастор Марк Бернс, який відвідував Україну та дав інтерв'ю "Телеграфу", заявив, що російські атаки на Україну не просто вбивають цивільне населення, а "підривають фундаментальні принципи гуманності та норми ведення збройних конфліктів".

Конгресмен від Республіканської партії США Дон Бейкон виступив із вимогою "озброїти до зубів" Збройні сили України, ввести проти російського режиму максимально суворі санкції, припинити вірити у можливість домовитися про щось з росіянами та почати застосовувати проти Кремля силу. А автор законопроєкту про "драконівські санкції" Ліндсі Грем висунув Путіну пряму вимогу – або погодитися на припинення вогню в Україні, або готуватися до масштабних обмежень, оскільки Конгрес здатний прийняти законопроєкт про санкції без участі Трампа.