"Росія вигадує забагато виправдань": сенатор США Грем висунув Путіну жорстку умову

Законопроєкт про 500% мита проти покупців російських енергоресурсів вже має підтримку 82 сенаторів США зі 100

Російський режим повинен припинити "грати в ігри" та надати реалістичні пропозиції щодо припинення вогню в Україні. Від відповіді Кремля буде залежати подальший курс Вашингтона: або продовження мирних переговорів між Україною та РФ, або введення проти російського режиму санкцій, які перетворять Росію на "торговий острів".

Про це заявив сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем у колонці для американського видання The Wall Street Journal. Грем підкреслив, що виведення військ США з Афганістану підірвало репутацію Сполучених Штатів та спровокувало низку війн в усьому світі, проте Вашингтон може відновити репутацію, зберігши лідерство у переговорах.

"Пан Трамп може відновити нашу репутацію і покласти край кровопролиттю. Але для миру потрібні партнери, які бажають його досягти. У той час як Україна чітко дала зрозуміти, що готова до такого завершення, Росія вигадує забагато виправдань", – написав він.

Грем нагадав, що він працював над законопроєктом про "драконівські санкції" проти Росії, який вже має підтримку 82 сенаторів зі 100 – цього достатньо, щоб ухвалити документ та подолати вето президента за необхідності. Президент США Дональд Трамп чекає від російського правителя Володимира Путіна документ із пропозиціями щодо припинення вогню. Якщо його не буде – Росія зіткнеться із наслідками.

"Законопроєкт поставить Росію на торговий острів, обклавши 500% митами будь-яку країну, яка купує московські енергоносії. Наслідки варварського вторгнення Росії мають стати реальністю для тих, хто її підтримує. Якщо Китай чи Індія припинять купувати дешеву нафту, військова машина Путіна зупиниться. Як сказав минулого тижня сенатор Тун, якщо Путін продовжить грати в ігри, Сенат вживе заходів. Я сподіваюся на краще, але коли справа доходить до бандита в Москві, нам усім слід готуватися до того, що він буде продовжувати в тому ж дусі", – резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що він "незадоволений" Путіним через атаки на Україну, а потім взагалі назвав російського правителя "божевільним". Спецпредставник президента з питань України Кіт Келлог заявив, що "ці напади ганебні" та висунув Путіну вимогу припинити вогонь негайно, духовний радник Трампа пастор Марк Бернс, який відвідував Україну та дав інтерв'ю "Телеграфу", заявив, що російські атаки на Україну не просто вбивають цивільне населення, а "підривають фундаментальні принципи гуманності та норми ведення збройних конфліктів".

Відзначимо, що не всі американські політики вважають, що переговори потрібні. Так, конгресмен від Республіканської партії США Дон Бейкон виступив із вимогою "озброїти до зубів" Збройні сили України та ввести проти російського режиму максимально суворі санкції. За його словами, Росія, влаштувавши масований обстріл України 25 травня, продемонструвала, що вона не зацікавлена у мирних переговорах – тому потрібно припинити вірити у можливість домовитися про щось з росіянами та почати застосовувати силу.