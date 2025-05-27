Ядерная война в космосе близка как никогда? Путин и его союзники жестко раскритиковали мечту Трампа

Представители этих стран уже говорят о ядерной войне в космосе

Президент США Дональд Трамп объявил о планах создания новой системы космической противоракетной обороны под названием "Золотой купол", которая должна защищать территорию Соединенных Штатов. Однако соперники Вашингтона – в частности, Китай, Северная Корея и Россия – уже назвали эту инициативу провокацией.

Об этом сообщает The Time. Предложенная система, разработка которой находится только на стадии концепции и потребует года на реализацию, вызывает немало вопросов – от финансирования до технической реализации. По словам Трампа, "Золотой купол" должен стать аналогом израильского "Железного купола", но в глобальном масштабе: предполагается использование спутников, сенсоров и перехватчиков, способных уничтожать ракеты даже с противоположной стороны планеты.

Реакция Северной Кореи:

27 мая северокорейские государственные СМИ обнародовали заявление МИД КНДР, в котором "Золотой купол" назвали "сценарием ядерной войны в космосе" и проявлением стратегии однополярного доминирования США. В заявлении также говорится, что проект является типичным проявлением политики "Америка прежде всего", а также "высокомерности, самоуверенности и произвола" Вашингтона.

Северная Корея, владеющая одной из крупнейших армий в мире (более 1,3 миллиона военных), только в 2024 году совершила 47 ракетных запусков, включая межконтинентальные баллистические ракеты. По оценкам американской Ассоциации контроля над вооружением, Пхеньян располагает 70-90 ядерными боезарядами и продолжает активно наращивать арсенал.

В заявлении МИД отмечается, что США используют якобы оборонительную концепцию как прикрытие для "милитаризации космоса" и стремление "получить преимущество во всех областях" благодаря превентивному доминированию.

Россия

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва относится к проекту "Золотой купол". В то же время он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно уверял: стратегические системы России способны "надежно преодолевать любые системы ПВО, включая многослойные".

Несмотря на ограничения, наложенные на международные санкции, ракетный арсенал России остается значительной угрозой. По информации Агентства военной разведки США, к 2035 году РФ может иметь до 1000 гиперзвуковых ракет с дополнительным ускорением, около 5000 крылатых ракет для ударов по земле и около 400 межконтинентальных баллистических ракет.

В отчете Конгресса США за май отмечается, что российские ракеты способны нести ядерные боезаряды, а ядерные угрозы явились инструментом сдерживания иностранного вмешательства в агрессию РФ против Украины.

Китай

Китай выступил с критикой проекта Трампа еще 21 мая. Представитель МИД КНР Мао Нин на ежедневном брифинге призвала Вашингтон отказаться от инициативы, заявив, что она "увеличивает риск превращения космоса в зону боевых действий, создает предпосылки для космической гонки вооружений и подрывает международную систему безопасности и контроля над вооружениями".

Пентагон оценивает Китай как серьезную ракетную угрозу, стремительно развивавшуюся в последние два десятилетия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал российские власти прекратить "играть в игры" и предоставить реалистические предложения по прекращению огня в Украине. Он подчеркнул, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от позиции Кремля: превратят ее в "торговый остров".