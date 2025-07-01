Стала дружиною Чарльза замість сестри і терпіла його зради: несподівані факти з життя принцеси Діани
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Діана стала першою за 300 років простолюдинкою, яка вийшла заміж за спадкоємця престолу
Принцеса Діана, яка трагічно загинула в автокатастрофі, була всенародною улюбленицею. Про першу дружину короля Чарльза III досі пам’ятають, наслідують її стиль та звички. Але не всі знають, яким було її життя до і після зустрічі зі спадкоємцем британського престолу.
"Телеграф" вирішив розповісти цікаві факти із життя принцеси Діани. Сьогодні, 1 липня, їй могло б виповнитись 64 роки.
Якою принцеса Діана була в дитинстві та юності
Принцеса Діана народилася в аристократичній родині Спенсерів, яка належала до найстаріших і найшанованіших у Великій Британії. Її дитинство пройшло в Park House — будинку, розташованому на території маєтку Сандрінгем, де по сусідству мешкала королівська родина.
З ранніх років Діана перетиналася з принцами Чарльзом, Ендрю та Едвардом, граючи в тих же садах, що й майбутні монархи. Однак, попри зовнішній добробут, батьки Діани розлучилися, коли їй було 8 років, і це стало для дівчинки сильним потрясінням.
Після школи Діана Спенсер поїхала до Лондона, де мешкала у квартирі, яку їй на 18 років подарував батько. Житло вона ділила з трьома сусідками та працювала на низькооплачуваних роботах, зокрема заробляла фактично гроші, бувши вихователькою у дитячому садку та офіціанткою.
Знайомство та весілля з принцом Чарльзом
Офіційне знайомство принца Чарльза і Діани Спенсер відбулося в 1977 році, коли спадкоємець престолу прибув до маєтку родини Спенсерів, щоб провести час із леді Сарою (сестрою Діани), на якій збирався одружитися. Проте їхній шлюб не відбувся через одкровення Сари. В одному з інтерв’ю дівчина заявила, що їй байдуже, ким буде її майбутній чоловік — хоч принцом, хоч сміттярем, головне, щоб це було кохання. Ця необережна фраза, що пролунала на адресу спадкоємця престолу, викликала роздратування у королівській родині. Після цього Чарльза розірвав стосунки із Сарою.
Через три роки Чарльз знову звернув увагу на Діану Спенсер. У її образі королівська родина побачила ідеальну кандидатку на роль майбутньої принцеси — скромну, мовчазну та бездоганну з погляду громадської думки. На тлі зростаючих чуток про зв'язок Чарльза із заміжньою Каміллою Паркер Боулз союз із юною Діаною мав зміцнити репутацію спадкоємця престолу.
Через півроку Чарльз зробив Діані пропозицію руки та серця, а 1981 року вони одружилися. Їхнє весілля стало найдорожчим в історії Великої Британії, а Діана — першою за 300 років простолюдинкою, що одружилася зі спадкоємцем британського престолу.
Невдовзі принцеса Уельська подарувала Чарльзу спадкоємців. В 1982 народився принц Вільям, а в 1984 — принц Гаррі.
Однак життя з принцом Чарльзом не було казкою для Діани. В інтерв’ю для програми "Panorama" у 1995 році вона відверто розповіла про зради Чарльза з Каміллою Паркер Боулз.
"У нашому шлюбі було троє, тож було трохи тісно", — зізналася леді Ді.
Також Діана зазначила, що переживала глибокі емоційні кризи, у тому числі хотіла накласти на себе руки. Принцеса Уельська говорила про те, як важко їй було справлятися з депресією та булімією і саме переживання щодо зрад чоловіка доводили її до крайніх станів.
Це інтерв’ю викликало широкий резонанс, а через місяць королева Єлизавета II надіслала Чарльзу та Діані листи з вимогою негайно розлучитися. Це сталося у серпні 1996 року.
Через рік у ЗМІ почали говорити, що принцеса Діана закрутила роман із кінопродюсером Доді аль-Файєдом. І щоб вивести пару "на чисту воду", журналісти переслідували їх буквально на кожному кроці й це спричинило трагічні наслідки.
У Парижі 30 серпня 1977 року, коли Діана та кінопродюсер залишили готель і сіли в автомобіль, за ними ув’язалися фотографи. Машина, в якій була принцеса Уельська, потрапила в аварію під мостом Альма.
"Телеграф" писав раніше, як принц Вільям виглядав у молодості й зараз. Він був із пишною шевелюрою.