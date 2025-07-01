Стала женой Чарльза вместо сестры и терпела его измены: неожиданные факты из жизни принцессы Дианы

Диана стала первой за 300 лет простолюдинкой, которая вышла замуж за наследника престола

Принцесса Диана, которая трагически погибла в автокатастрофе, была всенародной любимицей. О первой жене короля Чарльза III до сих пор помнят, наследуют ее стиль и привычки. Но не все знают, какой была ее жизнь до и после встречи с наследником британского престола.

"Телеграф" решил рассказать интересные факты из жизни принцессы Дианы. Сегодня, 1 июля, ей могло бы исполнится 64 года.

Какой принцесса Диана была в детстве и юности

Принцесса Диана родилась в аристократической семье Спенсеров, которая принадлежала к числу старейших и самых уважаемых в Великобритании. Ее детство прошло в Park House — доме, расположенном на территории поместья Сандрингем, где по соседству жила королевская семья.

Принцесса Диана в детстве, Фото: Getty Images

С ранних лет Диана пересекалась с принцами Чарльзом, Эндрю и Эдвардом, играя в тех же садах, что и будущие монархи. Однако несмотря на внешнее благополучие, родители Дианы развелись, когда ей было 8 лет, и это стало для девочки сильным потрясением.

Принцесса Диана с детства знала короля Чарльза, Фото: Getty Images

После школы Диана Спенсер поехала в Лондон, где жила в квартире, которую ей на 18 лет подарил отец. Жилье она делила с тремя соседками и работала на низкооплачиваемых работах, в частности зарабатывала фактически гроши, будучи воспитательницей в детском саду и официанткой.

Принцесса Диана работала няней и официанткой, Фото: Getty Images

Знакомство и свадьба с принцем Чарльзом

Официальное знакомство принца Чарльза и Дианы Спенсер произошло в 1977 году, когда наследник престола прибыл в поместье семьи Спенсеров, чтобы провести время с леди Сарой (сестрой Дианы), на которой собирался жениться. Однако их брак не состоялся из-за откровений Сары. В одном из интервью девушка заявила, что ей все равно, кем будет ее будущий муж — хоть принцем, хоть мусорщиком, главное, чтобы была любовь. Эта неосторожная фраза, прозвучавшая в адрес наследника престола, вызвала раздражение в королевской семье. После этого Чарльза разорвал отношения с Сарой.

Принцесса Диана и король Чарльз в молодости, Фото: Getty Images

Три года спустя Чарльз вновь обратил внимание на Диану Спенсер. В ее образе королевская семья увидела идеальную кандидатку на роль будущей принцессы — скромную, молчаливую и безупречную с точки зрения общественного мнения. На фоне растущих слухов о связи Чарльза с замужней Камиллой Паркер Боулз союз с юной Дианой должен был укрепить репутацию наследника престола.

Диана Уэльская вышла замуж за Чарльза вместе сестры, Фото: Getty Images

Через полгода Чарльз сделал Диане предложение руки и сердца, а в 1981 году они поженились. Их свадьба стала дорогой в истории Великобритании, а Диана — первой за 300 лет простолюдинкой, сочетавшейся браком с наследником британского престола.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза, Фото: Getty Images

Вскоре принцесса Уэльская подарила Чарльзу наследников. В 1982 году родился принц Уильям, а в 1984 — принц Гарри.

Принцесса Диана родила двоих сыновей, Фото: Getty Images

Однако жизнь с принцем Чарльзом не была сказкой для Дианы. В интервью для программы "Panorama" в 1995 году она откровенно рассказала об изменах Чарльза с Камиллой Паркер Боулз.

"В нашем браке было трое, так что было немного тесно", — призналась леди Ди.

Принцесса Диана терпела измены в браке с Чарльзом, Фото: Getty Images

Также Диана отметила, что переживала глубокие эмоциональные кризисы, в том числе хотела покончить с собой. Принцесса Уэльская говорила о том, как тяжело ей было справляться с депрессией и булимией и именно переживания касательно измен мужа доводили ее до крайних состояний.

Принцесса Диана и Чарльз развелись в 1996 году, Фото: Getty Images

Это интервью вызвало широкий резонанс, а спустя месяц королева Елизавета II послала Чарльзу и Диане письма с требованием немедленно развестись. Это произошло в августе 1996 года.

Спустя год в СМИ начали говорить, что принцесса Диана закрутила роман с кинопродюсером Доди аль-Файедом. И чтобы вывести пару "на чистую воду", журналисты преследовали их буквально на каждом шагу, это привело к трагическим последствиям.

Как выглядела принцесса Диана, Фото: Getty Images

В Париже 30 августа 1977 года, когда Дианна и кинопродюсер покинули гостиницу и сели в автомобиль, за ними увязались фотографы. Машина, в которой находилась принцесса Уэльская, попала в аварию под мостом Альма.

"Телеграф" писал ранее, как принц Уильям выглядел в молодости и сейчас. Он был с пышной шевелюрой.