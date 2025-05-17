Заснувала компанію і виховала трьох дітей: що відомо про маму Кейт Міддлтон

Із Майклом Міддлтоном, батьком принцеси Уельської, вона у шлюбі вже понад 45 років

Ця жінка — не королева, але завдяки їй виросла майбутня королева. Керол Міддлтон, мама принцеси Уельської Кейт Міддлтон пройшла шлях від стюардеси до бізнесвумен. До речі, Кетрін довго ображали через професію мами. Із батьком дружини принца Вільяма вона вже понад 45 років у шлюбі.

Керол Міддлтон також мама трьох дітей. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про маму Кейт Міддлтон.

Що відомо про маму Кейт Міддлтон

Керол Міддлтон народилася 31 січня 1955 року в Перівейлі, Лондон. Її батьки були простими людьми: батько працював будівельником, а мама — у ювелірному магазині. Однак Керол завжди хотіла забезпечити собі краще життя.

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Її кар’єра розпочалася з роботи секретаркою. Згодом вона стала стюардесою в British Airways. Саме там вона і познайомилася з майбутнім чоловіком, Майклом Міддлтоном, який тоді працював авіадиспетчером. Вони одружилися у 1980 році.

Заснування власної компанії

Коли Кейт було 5 років, Керол шукала прикраси до дня народження доньки. Вона помітила, що дитячих товарів, які їй подобаються, немає. Саме це і спонукало її створити компанію Party Pieces, яка займалася організацією дитячих вечірок. Спочатку Керол керувала бізнесом вдома, за кухонним столом, а згодом Майкл пішов із роботи авіадиспетчера і вони стали розвивати бізнес. Згодом у компанії вже з’явилося 12 співробітників.

Фото: Getty Images

Керол і Майкл виховали трьох дітей: Кетрін, Піппу і Джеймса. Вони намагалися забезпечити дітям найкращу освіту. Зокрема, Кейт навчалася у Сент-Ендрюському університеті, де й познайомилася з принцом Вільямом.

Фото: Getty Images

У 2024 році стало відомо, що батьки Кейт Міддлтон набралися боргів через продаж компанії Party Pieces. Про це пише Times. У 2023 році бізнес вирішили продати через велику кількість боргів. Міддлтони залишилися винними 260 000 фунтів стерлінгів Interpath за нагляд за неплатоспроможністю їхньої компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз живуть Кейт Міддлтон і принц Вільям. Їхній будинок виглядає зовсім не по-королівськи.