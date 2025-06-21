Був серцеїдом із пишною шевелюрою: як принц Вільям виглядав у молодості і зараз

Принц Вільям є "обличчям монархії" нового покоління

Сьогодні, 21 червня, принц Вільям Уельський святкує 43-й день народження. Спадкоємець британського престолу є взірцем відповідальності та гідності, а також зразковим сім’янином. Разом із дружиною Кейт Міддлтон, яка поборола рак, він готується стати обличчям нового покоління британської монархії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким принц Вільям був у молодості та як виглядає зараз. Ми дізналися про його життя цікаві факти.

Принц Вільям — яким він був у юності і як виглядав

Старший син короля Чарльза III й принцеси Діани з юності був стриманим, але при цьому чутливим, мав вроджене почуття обов’язку та особистої гідності. З 13 років він навчався в Ітонському коледжі у Віндзорі та радував своїми успіхами у навчанні.

Принц Вільям у молодості, Фото: Getty Images

Також Вільям захоплювався спортом, а до того, як став повноцінно виконувати обов’язки старшого члена королівської родини, працював пілотом вертольота у Східноанглійській службі швидкої допомоги.

У принца Вільяма була густа шевелюра, Фото: Getty Images

Вже в юності його зріст і світла шевелюра виділяли його серед однолітків, а внутрішній стрижень додавав особливу харизму. Як розповів експерт з мови тіла Джуді Джеймс, у студентські роки Вільяма вважали "серцеїдом", він почував себе вільно, любив перебувати в центрі уваги, а його посмішка говорила про деякі риси плейбоя та любителя вечірок.

Як у юності виглядав принц Вільям, Фото: Getty Images

Студентські роки, до того як йому довелося зосередитися на королівських обов’язках, стали для Вільяма найщасливішими. Хоча через небажання брати відповідальність, він у молодості ледь не втратив Кейт Міддлтон, пара на якийсь час розходилася, але згодом відновила свій роман.

Принц Вільям разом із дружиною та дітьми, Фото: Getty Images

Потім Вільям та Кейт одружилися і створили міцну родину. За цей час вони не лише змінили свої погляди на життя, а змінилися й зовні. Після 30 років принц Вільям набрав вагу і почав швидко втрачати волосся. Спочатку ця проблема його хвилювала і в мережі писали, що принц Уельський навіть пересадив волосся.

Як принц Вільям виглядав у юності і зараз, Фото: Getty Images

Але з кожним роком його шевелюра ставала все меншою і він почав неодноразово жартувати над своїм облисінням. У березні 2025 року, під час візиту до Вест-Мідлендса, він зустрівся з жінкою з яскраво-червоним волоссям і, захоплюючись її зачіскою, пожартував: "Подивлюся на ваше волосся — воно фантастичне! Хотів би я мати таке волосся. У мене немає шансів".

Принцу Вільяму виповнилося 43 роки, Фото: Getty Images

Але попри це, з віком принц Вільям став більш зрілим та елегантним. Найчастіше він з’являється на публіці у строгих костюмах, що підкреслює його статус та серйозний підхід до обов’язків.

Як зараз виглядає принц Вільям, Фото: Getty Images

У 2024 році майбутній король Великобританії, згідно з результатами дослідження агентства Reboot, став лідером рейтингу найсексуальніших лисих чоловіків світу, обігнавши відомих акторів, спортсменів та музикантів.

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