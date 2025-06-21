Був серцеїдом із пишною шевелюрою: як принц Вільям виглядав у молодості і зараз
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Принц Вільям є "обличчям монархії" нового покоління
Сьогодні, 21 червня, принц Вільям Уельський святкує 43-й день народження. Спадкоємець британського престолу є взірцем відповідальності та гідності, а також зразковим сім’янином. Разом із дружиною Кейт Міддлтон, яка поборола рак, він готується стати обличчям нового покоління британської монархії.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким принц Вільям був у молодості та як виглядає зараз. Ми дізналися про його життя цікаві факти.
Принц Вільям — яким він був у юності і як виглядав
Старший син короля Чарльза III й принцеси Діани з юності був стриманим, але при цьому чутливим, мав вроджене почуття обов’язку та особистої гідності. З 13 років він навчався в Ітонському коледжі у Віндзорі та радував своїми успіхами у навчанні.
Також Вільям захоплювався спортом, а до того, як став повноцінно виконувати обов’язки старшого члена королівської родини, працював пілотом вертольота у Східноанглійській службі швидкої допомоги.
Вже в юності його зріст і світла шевелюра виділяли його серед однолітків, а внутрішній стрижень додавав особливу харизму. Як розповів експерт з мови тіла Джуді Джеймс, у студентські роки Вільяма вважали "серцеїдом", він почував себе вільно, любив перебувати в центрі уваги, а його посмішка говорила про деякі риси плейбоя та любителя вечірок.
Студентські роки, до того як йому довелося зосередитися на королівських обов’язках, стали для Вільяма найщасливішими. Хоча через небажання брати відповідальність, він у молодості ледь не втратив Кейт Міддлтон, пара на якийсь час розходилася, але згодом відновила свій роман.
Потім Вільям та Кейт одружилися і створили міцну родину. За цей час вони не лише змінили свої погляди на життя, а змінилися й зовні. Після 30 років принц Вільям набрав вагу і почав швидко втрачати волосся. Спочатку ця проблема його хвилювала і в мережі писали, що принц Уельський навіть пересадив волосся.
Але з кожним роком його шевелюра ставала все меншою і він почав неодноразово жартувати над своїм облисінням. У березні 2025 року, під час візиту до Вест-Мідлендса, він зустрівся з жінкою з яскраво-червоним волоссям і, захоплюючись її зачіскою, пожартував: "Подивлюся на ваше волосся — воно фантастичне! Хотів би я мати таке волосся. У мене немає шансів".
Але попри це, з віком принц Вільям став більш зрілим та елегантним. Найчастіше він з’являється на публіці у строгих костюмах, що підкреслює його статус та серйозний підхід до обов’язків.
У 2024 році майбутній король Великобританії, згідно з результатами дослідження агентства Reboot, став лідером рейтингу найсексуальніших лисих чоловіків світу, обігнавши відомих акторів, спортсменів та музикантів.
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