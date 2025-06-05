Трамп назвав її "жахливою", а публіка критикує: що відомо про Меган Маркл і як вона змінилася

Меган запустила кілька власних проєктів

Меган Маркл і принц Гаррі, який роками допомагає українським ветеранам, неодноразово ставали об’єктами критики, особливо після того, як вирішили відмовитися від королівських обов’язків і переїхати до США. Зараз пара живе у Каліфорнії та розвиває свою кар'єру, зокрема Меган запустила кілька власних проєктів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилася дружина принца Гаррі й чим займається в США. Ми дізналися деякі факти.

Меган Маркл — як змінилася і що про неї відомо зараз

Після того як на початку 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл "вийшли" з королівської родини та поїхали з Великобританії, вони почали активно розвивати власні медійні проєкти. У березні подружжя дало інтерв’ю Опрі Вінфі, яке викликало широкий резонанс, оскільки Гаррі та Меган зробили скандальні заяви про життя всередині королівської родини та відсутність підтримки з боку палацу.

Меган Маркл та принц Гаррі у 2020 році переїхали до США, Фото: Getty Images

А у 2022 році на Netflix вийшов документальний серіал "Harry & Meghan", в якому пара відверто розповіла про своє життя, причини виходу з королівської родини та "зіткнення" з британськими ЗМІ. Такі одкровення викликали хвилю обговорення та обурення, особливо з боку членів королівської родини, посиливши конфлікт між ними.

Меган Маркл часто була об’єктом критики, Фото: Getty Images

Однак для Меган Маркл це не було несподіванкою, оскільки з того часу, як вона стала герцогинею Сассекською, королівська родина не сильно її любила. Зокрема, Меган критикував принц Вільям, назвавши "чортовою жінкою" через її негативне ставлення до персоналу.

Трамп назвав Меган Маркл "жахливою", Фото: Getty Images

Не дуже втішно про дружину принца Гаррі в інтерв’ю The New York Post у лютому 2025 року висловився і президент США Дональд Трамп. Лідера країни запитали про можливу депортацію принца Гаррі, але той відповів, що не збирається робити такі дії, додавши, що у Гаррі й так достатньо проблем із дружиною, яку він назвав "жахливою".

Зараз Меган Маркл із чоловіком та двома дітьми: Арчі (2019 року народження) та Лілібет (2021 року народження) живуть у Каліфорнії. Жінка активно розвиває власні ініціативи.

Меган Маркл разом із чоловіком та сином, Фото: Getty Images

У січні 2025 року Меган, після п’ятирічної перерви, повернулася до Instagram, опублікувавши відео з принцом Гаррі. І зараз за її життям у соціальній мережі стежать 3 мільйони підписників.

Меган Маркл розвиває власні проєкти

Також герцогиня Сассекська запустила свій бренд lifestyle-продуктів As Ever й першу колекцію товарів, які включали мед, варення, випічку, розкупили менше ніж за годину. І зараз Меган готує повторний випуск цих продуктів.

Меган Маркл запустила свій бренд

З квітня поточного року дружина принца Гаррі почала вести підкаст, де обговорює підприємництво з жінками, які успішно розпочали свій бізнес. А також Меган запустила своє шоу на Netflix, присвятивши його кулінарії, садівництву та домашньому затишку. Серіал уже продовжили до третього сезону.

Як зараз виглядає Меган Маркл, Фото: Getty Images

Однак її проєкт розкритикував за відсутність оригінальності та глибини. Головна претензія глядачів полягала в тому, що Меган знімає шоу не у власному будинку, а у локації, яка стилізована під її житло. А критик Джеймс Мерріотт назвав перший епізод "вправою в нарцисизмі", зазначивши, що програма наповнена "банальностями та самосхваленням".

Її бренд також зазнав сумнівів. Маркетингові експерти зазначили, що успіх проєкту більше обумовлений обмеженою кількістю продуктів та використанням відомих імен, а не інтересом споживачів.

Меган Маркл із дітьми

Що стосується популярності Меган Маркл у США, то опитування Redfield & Wilton, проведене в лютому 2025 року, показало, що 31% американців ставляться до герцогині позитивно, а 30% — негативно. Порівняно з іншими опитуваннями раніше, популярність Меган помітно знизилася.

"Телеграф" писав раніше, українка зустріла принца Вільяма та Кейт на відпочинку. Вони вразили її своїми словами.