Кавалер за 20 тисяч: чому порода названа на честь короля Чарльза стала такою популярною (фото, відео)

Порода має назву з чотирьох слів і є на полотнах відомих художників

Декоративні собаки-компаньйони покликані прикрашати життя своїх власників. Кавалер-кінг-чарльз-спанієль (Cavalier King Charles Spaniel) — британська порода, яка славиться любов’ю до обіймів та довгою історією. Ці собаки були популярні при королівських дворах, адже вважалося, що вони знімають біль і напругу.

В Україні на одному із маркетплейсві з’явилось оголошення про продаж таких маляток. За цуценя породи кавалер-кінг-чарльз-спанієль просять 20 тисяч гривень, обіцяючи "діток від розкішних батьків".

Оголошення про продаж цуценят

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль - довга назва породи цуценят на фото

Історія породи кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Маленькі азійські спанієлі були завезені та селекціоновані в європейські види. Уже в XV-XVI століттях їх можна побачити на полотнах європейських художників. Порода кінг-чарльз-спанієль отримала ім’я від короля Карла II (Чарльза II) у XVII ст.

На картині Ван Дейка - троє старших дітей Карла I (Чарльза I) та собаки

Із приходом Вільгельма III Оранського, який надавав перевагу мопсам, порода втратила популярність і почала змінюватися – у собак з’явилася коротка морда, куполоподібний череп і низько посаджені вуха. До кінця XIX століття цей тип повністю витіснив довгомордих предків. Відродження історичного вигляду додало до назви "кавалер" та було офіційно визнане окремим породним стандартом в 20 ст.

Такі спанієлі бувають різних кольорів

Характеристика породи кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Вони невеликого розміру, вагою у 5,9-8,2 кг. Висота приблизно 30-33 см у холці. Зазвичай такий спанієль живе від 9 до 14 років. Вартість кавалер-кінг-чарльз-спанієля в світі коливається від 1000 до 4000 доларів США за високоякісних цуценят. В гривні ціна від 41 до 165 тисяч з песика із документами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що інший вид невеликих собак — джек-рассел-терєрів можна придбати в Україні за майже 25 тисяч гривень. Ця порода прославилась завдяки псу Патрону.