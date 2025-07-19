В Кремлі зробили заяву щодо зустрічі Путіна з Трампом

Про таку можливість написали ЗМІ

В Кремлі заявили, що не мають інформації про можливу зустріч лідерів США, Китаю та Росії на вересневому святкуванні закінчення Другої світової війни у Китаї. Про можливість такої зустрічі писала британська газета The Times. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню закликав Сі Цзіньпіна зустрітися також з президентом України Володимиром Зеленським.

Публікацію прокоментував прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, його слова цитують росЗМІ. Він заявив, що Москва не має інформації про можливість зустрічі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Китаї.

"Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі", — заявив представник Кремля.

Відомо, що Путін вже отримав запрошення до Китаю на святкування закінчення Другої світової війни. Проте за оцінками The Times, малоймовірно, що заходи відвідає також президент США Дональд Трамп.

Раніше "Телеграф" розбирався, для чого Єрмак закликав Сі Цзіньпіна зустрітися з Зеленським та взяти на себе роль миротворця. Ми оцінили, чи вийде у КНР врегулювати російсько-українську війну, які перспективи має ця ініціатива та чи почують Єрмака в "Піднебесній".