Сценарії закінчення війни з'явилися в ОП та експертів: за яких умов настане мир та яка роль в Путіна і Трампа

Кінець 2025-го — нова дата завершення війни від Єрмака, яку цього разу має забезпечити Трамп, але чи не надто оптимістично? "Телеграф" з'ясовував

Війна може бути завершена уже до кінця 2025 року, і в цьому Україні зможе допомогти чинний президент США Дональд Трамп. Принаймні, у цьому впевнений Глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це він розповів американському виданню The Times. Єрмак наголосив, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на очільника Росії, а також відзначив, що Трамп і Зеленський "почали розмовляти однією мовою і налагодили зв'язок".

"Телеграф" вирішив з'ясувати, чи дійсно можливі такі строки, якими можуть бути сценарії закінчення війни і чому в ОП знову наважуються називати якісь дати настання миру, знаючи, скільки дедлайнів уже не справдились.

Експерти оцінили реалістичність прогнозів

Голова Інституту американістики Владислав Фарапонтов пояснив в коментарі "Телеграфу", що такий сценарій можливий.

"Я думаю, що це можливо за умови санкцій, які можуть бути прийняті американським сенатом, нижньою палатою Конгресу, а потім направлені на підпис президенту Трампу. Але ми розуміємо, що цього недостатньо, має бути безпосередня участь США у політичному процесі перемовин. Якщо таке буде, то можна говорити про це, але з кожним днем, звісно, така ймовірність суттєво зменшується. До кінця року чи не до кінця? Я б не ставив таких дедлайнів, бо їх було вже багато. Зрозуміло, що ця заява (Єрмака, — Ред.) робиться для Трампа, щоб показати, що Україна вірить, що саме президент Трамп може закінчити цю війну".

Які є сценарії завершення війни

Політолог Володимир Фесенко розповів "Телеграфу", що намагання такі у Трампа є, він щиро хоче завершити війну в Україні, і примусити Путіна до завершення цієї війни. "Але чи вдасться йому це зробити, це велике питання. Я поки що не бачу прямих передумов для завершення війни в поточному році. Річ у тім, що Путін з великою ймовірністю не буде виконувати ультиматуми Трампа, бо вважатиме це проявом слабкості. А для такого як Путін це неприпустимо", — зазначив Фесенко.

Політолог також пояснив, що Путін не буде спалювати всі містки контактів з Трампом і спробує відновити діалог з американцями протягом цих 50 днів, але це буде неформально, і в закритому режимі, публічних заяв не буде. "Але домовленості про припинення не буде і реальних спроб завершення не буде, поки Путін не завершить свою літню воєнну кампанію, а це як мінімум до жовтня. Якщо після завершення цього ультиматуму Трамп посилить свій тиск на Путіна, а Путін відповість, то обидві сторони будуть демонструвати силу та крутизну, то нас чекатиме новий період конфронтації. Він може бути коротким або більш тривалим. Це один сценарій, достатньо вірогідний", — каже Фесенко.

Експерт також назвав другий сценарій, як все буде відбуватися далі. "Трамп може ввести точкові санкції, жодних 100-відсоткових тарифів не буде, і з Китаєм він буде домовлятись, щоб тиснути на Росію щодо припинення вогню, і можливо в жовтні будуть проводитись переговори щодо припинення вогню. Але максимум, що можливе, — це покрокове припинення вогню, як і планувалось в березні. До прикладу, спочатку припинення вогню на морі, в повітрі, а потім поступово і на суходолі. Тому теоретично можуть домовитись про припинення вогню до кінця року, але найімовірніше — не раніше наступного. Але є головна, вирішальна передумова для цього — стабілізація воєнної ситуації в Україні", — пояснює політолог.

На його думку, у цьому випадку якраз американці можуть допомогти: якщо вони дадуть нам достатньо зброї, яка допоможе нам зупинити російські наступи і зробити менш руйнівними російські повітряні атаки. Або навпаки — допомогти нам зробити більш руйнівними атаки по російській території за допомогою американської далекобійної зброї, і тут реально Трамп може допомогти.

Володимир Фесенко підкреслив 2 головні чинники для завершення бойових дій — стабілізація на фронті і зростання ціни війни для Росії. "Якщо цього не буде, боюсь, що війна буде продовжуватись".

Чи можуть США дійсно сильно натиснути на Путіна

Політолог Олексій Якубін пояснив, що у США дійсно є економічні інструменти, щоб натиснути на Росію для початку реальних переговорів. "Просто є питання в ціні такого кроку для світової економіки. Коли ми з вами чуємо про ті самі санкції, які могли б запровадити на російський енергоносій, який купують треті країни, то тут є питання в тому, що у Заходу є такі можливості, але вони думають не лише про те, які наслідки можуть бути для Росії, але й для світової економіки в цілому".

Тобто Штати і інші західні країни мають механізми, але ціна виходить зависокою. Ми бачимо що Трамп є прихильником низьких цін на енергоносії, проте, на думку політолога, він буде показувати, що може це реалізувати, але поки що конкретних дій не буде. "Росія в принципі цим користується", — резюмує Якубін.

Політолог також каже, що Україна поки що має стимулювати Захід до прийняття цього рішення, хоча б поступово, щоб світова економіка мала можливість призвичаїтись до цього.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у плані Трампа з озброєння України виникли проблеми. Багато країн НАТО дізналися про план, коли його озвучили на брифінгу в Білому домі.